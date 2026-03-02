Se realizó el lanzamiento de Expo Construye en Punta del Este

En Enjoy Punta del Este, se llevó a cabo la conferencia de prensa de presentación de Expo Construye Punta del Este 2026, la destacada muestra del sector de la construcción que se desarrollará del viernes 6 al domingo 8 de marzo en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

La actividad contó con la participación de destacados referentes y autoridades del ámbito empresarial e institucional. Entre ellos estuvieron los directores de la exposición, Javier Guadalupe y Sebastián Barbato; el director de Relaciones Institucionales de Enjoy Punta del Este, Javier Azcurra; el director general de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgar Silveira; el director de Barraca Maldonado, Rodrigo Ceballos; la encargada de Marketing de Cementos Artigas, Valentina Forteza; y el director de Nevepin S.A., Federico González.

La apertura oficial de la exposición se realizará el viernes 6 de marzo a las 11:00 horas, en una ceremonia que incluirá el tradicional corte de cinta

Declarada de Interés Ministerial por el Ministerio de Turismo de Uruguay y de Interés Departamental por la Junta Departamental de Maldonado, esta nueva edición se presenta como la evolución natural de un proyecto que, en su debut, marcó un hito para el sector. La primera edición reunió a más de 15.000 asistentes y generó un impacto económico estimado en más de US$ 5 millones en ventas, posicionando a la exposición como un espacio clave para el desarrollo de negocios y la concreción de alianzas estratégicas.

Los participantes accederán a una propuesta integral que contempla sistemas constructivos tanto innovadores como tradicionales; una amplia oferta de materiales, herramientas y maquinaria; soluciones orientadas a la inversión y la financiación; proyectos de urbanismo y desarrollo inmobiliario; y las últimas tendencias en diseño, interiorismo, sostenibilidad, tecnología y automatización aplicadas a viviendas y espacios urbanos.

A lo largo de las tres jornadas, la exposición combinará un área comercial con stands, un ciclo de charlas y conferencias a cargo de referentes del sector, oficinas y espacios exclusivos destinados al networking y la generación de oportunidades de negocio.

Se realizarán reconocimientos a destacadas personalidades de Uruguay, entre ellas el CEO de Somos Uruguay, Mario Lev; el escultor uruguayo de trayectoria internacional y gestor cultural Pablo Atchugarry; el director de Relaciones Institucionales de Enjoy Punta del Este, Javier Azcurra; y el chef, comunicador y empresario gastronómico Sergio Puglia.

Asimismo, el sábado a las 9:00 horas se llevará a cabo el tradicional Desayuno Empresarial de Somos Uruguay, que contará con la participación de la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; el intendente de Durazno, Felipe Algorta; y el intendente de Maldonado, Miguel Ángel Abella.

La elección de Maldonado como sede de Expo Construye Punta del Este responde a su relevancia estratégica dentro del sector de la construcción y las inversiones. El departamento registra un récord histórico a nivel nacional en metros cuadrados aprobados para construir y se estima que, en los próximos cinco años, se invertirán aproximadamente US$ 5.000 millones, consolidándose como el territorio con mayor proyección de crecimiento en la industria.

Las entradas para Expo Construye Punta del Este 2026 ya se encuentran a la venta a través de RedTickets.