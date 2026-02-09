Santander y Fundación Universia presentaron un curso gratuito de Marketing Digital e Inteligencia Artificial

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Fundación Universia, con el apoyo de Banco Santander, abre una nueva convocatoria del Curso Santander | Digital Marketing & AI, un programa formativo gratuito y 100 % online que busca mejorar la empleabilidad de personas desempleadas y/o con discapacidad en cinco países de Latinoamérica.

La convocatoria ofrece 60 plazas, de las cuales al menos un 15 % están reservadas para personas con discapacidad, y está dirigida a mayores de 18 años residentes en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, sin necesidad de contar con experiencia previa en marketing o tecnología.

La formación será impartida por la Universidad Internacional de La Rioja y permitirá a los participantes obtener una titulación universitaria propia certificada, con un enfoque práctico orientado a perfiles profesionales altamente demandados por el mercado digital.

Durante dos meses, el programa abordará un itinerario dividido en cuatro bloques: fundamentos del marketing digital, gestión de campañas en redes sociales, estrategias de marca y performance y aplicación de la inteligencia artificial al diseño, ejecución y análisis de campañas.

El curso combina una plataforma de aprendizaje digital, tutorías y masterclass en directo, con un enfoque de aprendizaje aplicado que prepara a los participantes para desempeñar funciones como especialista en marketing digital, performance o social media, integrando herramientas de IA.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de marzo en Santander Open Academy, plataforma global online y gratuita de Santander que ofrece cursos, becas y contenidos para ayudar a mejorar las competencias profesionales y mejorar la empleabilidad.

Esta iniciativa se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, promoviendo el trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo, y refuerza el compromiso de la fundación con la inclusión laboral y el acceso equitativo a formación de alta empleabilidad en sectores digitales en crecimiento.

Apoyo a la educación, la empleabilidad y el emprendimiento