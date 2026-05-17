Santander Private Banking refuerza su apuesta en Uruguay con un nuevo centro en Carrasco y una propuesta más personalizada

Santander Private Banking inauguró un nuevo centro de atención en Carrasco, ubicado en Blanes Viale 6399, en el marco de una estrategia de expansión y transformación de su modelo de banca privada en Uruguay. El nuevo espacio busca ofrecer una experiencia más personalizada, cercana y sofisticada para clientes de alto patrimonio, combinando asesoramiento especializado, tecnología y acceso a oportunidades de inversión globales. La inauguración, que se realizó este jueves 14 de mayo, reunió a clientes, socios comerciales y colaboradores de distintas áreas de la institución.

La apertura se suma al espacio Santander Private Banking Golf, inaugurado en diciembre de 2025 en Punta Carretas, y forma parte de una renovación integral de la red de atención del banco para este segmento.

Durante el evento, el director de Finanzas de Santander Uruguay, Gonzalo Bava, aseguró que el banco “está dando un paso más en la evolución de Private Banking en Uruguay, con una propuesta más cercana, moderna y conectada globalmente”. Además, sostuvo que esta transformación “refleja una decisión clara de seguir invirtiendo en la calidad del servicio y en la experiencia de nuestros clientes”.

La inauguración de la nueva sede de Santander Private Banking en Carrasco reunió a clientes, socios comerciales y colaboradores de distintas áreas de la institución.

Relanzamiento del modelo

Por su parte, la Head of Private Banking de Santander Uruguay, Andreina Roux, explicó que la presencia del banco en Carrasco no es nueva, pero aclaró que esta apertura representa el relanzamiento del modelo de banca privada de Santander.

“Se trata de una propuesta renovada, concebida para ser integral, exclusiva y personalizada, alineada con la evolución de las necesidades de nuestros clientes de alto patrimonio”, afirmó.

Roux detalló que el nuevo modelo se apoya en cuatro pilares fundamentales: atención diferencial, soluciones a medida, beneficios exclusivos y acceso a la red global del Grupo Santander.

“Decidimos transformar nuestro espacio en Carrasco para que refleje esta nueva propuesta, ofreciendo un entorno acorde a los estándares del segmento. Carrasco, por su ubicación y cercanía con una parte relevante de nuestros clientes, es un punto estratégico dentro de Montevideo”, sostuvo.

La ejecutiva señaló además que Uruguay continúa consolidándose como un destino atractivo para la radicación y administración de patrimonios gracias a su estabilidad institucional, previsibilidad jurídica y calidad de vida, lo que ha impulsado el crecimiento del segmento.

Gonzalo Bava, director de Finanzas; Andreina Roux, Head of Private Banking; Andrea Pollero, Gerente Santander Prívate Banking Carrasco; y Gustavo Trelles, Country Head y CEO de Santander Uruguay.

En ese sentido, destacó el fuerte potencial de crecimiento del segmento de alto patrimonio en Uruguay, tanto entre clientes residentes como no residentes, y señaló que en los últimos años comenzó a crecer la participación de clientes europeos, además de los tradicionales flujos provenientes de Argentina y Brasil.

También remarcó que el cliente de banca privada ha evolucionado significativamente hacia mayor sofisticación y exigencia y que hoy el diferencial pasa por la calidad del servicio, el asesoramiento cercano y la capacidad de ofrecer soluciones personalizadas, combinando expertise local con una visión global.

Experiencia y beneficios exclusivos

La propuesta de Santander también incorpora un ecosistema de beneficios y experiencias exclusivas que incluye membresías sin costo, acceso a eventos exclusivos, informes de mercado, arquitectura abierta en inversiones, tarjetas exclusivas y la posibilidad de operar a través de la red internacional del Grupo Santander, presente en 11 países de Europa y América.

“Buscamos construir una propuesta integral que también acompañe el estilo de vida de nuestros clientes”, indicó Roux. Entre los beneficios mencionó propuestas culturales, gastronómicas, experiencias vinculadas al bienestar, viajes, networking y encuentros con especialistas económicos.

Santander transformó su espacio en Carrasco para que refleje una propuesta en un entorno acorde a los estándares del segmento.

Reconocimientos

Santander Private Banking viene consolidando además su posicionamiento internacional en el segmento. Recientemente, la entidad recibió 15 premios otorgados por la revista Euromoney, entre ellos el reconocimiento como Mejor Banca Privada para clientes High Net Worth (HNW) a nivel mundial, uno de los galardones más prestigiosos de la industria financiera.

La compañía aseguró que Uruguay seguirá siendo un mercado estratégico dentro de su operación regional y adelantó que continuará invirtiendo para ampliar y transformar su propuesta de banca privada.

“Más allá de la infraestructura física, nuestro enfoque es combinar esta red de espacios con un modelo de atención flexible, que integre cercanía territorial, capacidades digitales y asesoramiento remoto”, explicó Roux. “Esto nos permite acompañar a nuestros clientes en todo el país, manteniendo un estándar de servicio homogéneo y de alta calidad, independientemente de su ubicación”, concluyó.

