Santander Private Banking consolida su modelo en Uruguay con trayectoria local y alcance global

Santander Private Banking cuenta en Uruguay con un modelo de banca privada que combina cercanía, asesoramiento especializado y capacidades internacionales. Con equipos dedicados, centros exclusivos para la atención personalizada y el respaldo de Santander Private Banking International, la entidad acompaña las decisiones patrimoniales de sus clientes desde una mirada integral y de largo plazo.

Ese modelo integra el acompañamiento permanente del banquero privado, especialistas en inversiones, capacidades de Advisory, herramientas digitales y el acceso a una red internacional presente en 11 mercados.

"Hoy contamos con clientes más sofisticados, que manejan portafolios diversificados y tienen una visión mucho más integral de su patrimonio. Ya no buscan únicamente productos financieros, sino asesoramiento estratégico, personalización y acceso a especialistas que los ayuden a navegar contextos cada vez más complejos", afirmó Andreína Roux, Head of Private Banking de Santander Uruguay.

Según la ejecutiva, la oferta de valor se apoya en una atención diferencial, soluciones diseñadas a medida, un ecosistema de beneficios y experiencias y el acceso a las capacidades de la red global de Santander, combinando el conocimiento del mercado local con una plataforma internacional.

Atención diferencial

La propuesta también se expresa en los espacios destinados a la atención de los clientes. Santander Private Banking cuenta con centros exclusivos en Golf y Carrasco, concebidos para favorecer un vínculo cercano y generar ámbitos que faciliten conversaciones estratégicas con los clientes.

Sobre el centro inaugurado en Carrasco, Roux señaló: “Fue concebido para reflejar la evolución de nuestra propuesta de valor en banca privada. Se trata de un espacio que combina diseño, privacidad y confort, pensado para generar una experiencia diferencial y favorecer conversaciones de calidad con nuestros clientes”.

La ejecutiva agregó que estos espacios acompañan un modelo de atención basado en el conocimiento profundo de cada cliente y en un asesoramiento personalizado. "La ubicación es especialmente relevante porque nos permite estar cerca de una parte importante de nuestros clientes y contar con presencia en un entorno alineado con las expectativas de este segmento".

Centro Private Banking Golf Foto: Agustín Medone

Próximo hito

Como parte de esa estrategia, Santander Private Banking prepara ahora un nuevo paso con la apertura de un centro exclusivo en Punta del Este, que ampliará su presencia en uno de los principales mercados para la banca privada en Uruguay.

"Es una plaza estratégica para nuestro negocio de banca privada, tanto por la relevancia de los clientes residentes como por la creciente presencia de clientes internacionales", señaló Gonzalo Bava, director de Finanzas, Wealth Management & Insurance de Santander Uruguay.

Render del nuevo centro exclusivo de Santander Private Banking en Punta del Este

El nuevo centro seguirá los lineamientos desarrollados en Montevideo y permitirá extender ese modelo de atención a una de las zonas con mayor dinamismo para el segmento.

"La idea es trasladar a Punta del Este esta propuesta renovada de atención, con espacios diseñados para potenciar la experiencia del cliente, fomentar conversaciones de valor y acercar todas las capacidades de nuestra plataforma de banca privada", explicó Bava.

Además de la expansión física, la entidad prevé seguir desarrollando sus capacidades, ampliar las alternativas disponibles para sus clientes e incorporar nuevas herramientas digitales para respaldar el trabajo de sus equipos.

"Nuestro objetivo es continuar el plan de consolidación de banca privada que iniciamos el año pasado, fortaleciendo el asesoramiento especializado, ampliar las soluciones disponibles para nuestros clientes y enriquecer la propuesta de experiencias y beneficios que forman parte de este modelo", destacó Bava.

Como señaló Roux, el objetivo es que cada espacio acompañe "un modelo de atención cercano, personalizado y enfocado en construir relaciones de largo plazo", integrando el conocimiento del mercado uruguayo con el alcance de la red internacional del banco.