Riogas inaugura máquina expendedora automática de supergás en Maldonado

Riogas continúa ampliando su red de estaciones automáticas de supergás con la inauguración de una nueva máquina expendedora en Paseo del Este, en Maldonado. Se trata de la tercera terminal inteligente desarrollada por la empresa y de la segunda que se instala fuera de Montevideo, un hito que consolida la expansión de esta modalidad de autoservicio hacia el interior del país.

La incorporación de esta nueva unidad responde al objetivo de acercar soluciones innovadoras a más uruguayos, permitiéndoles acceder al supergás de manera rápida, segura y completamente autónoma, durante todos los días del año.

Tras la puesta en funcionamiento de las terminales ubicadas en Géant Parque Roosevelt (Canelones) y Devoto Sayago (Montevideo), Riogas da un nuevo paso en su proceso de transformación tecnológica, acercando esta experiencia de compra a una de las zonas de mayor crecimiento comercial y residencial del departamento de Maldonado.

Compra simple y disponible los 365 días del año

La estación automática fue diseñada para que cualquier usuario pueda realizar la operación en pocos minutos, mediante un proceso guiado desde una pantalla táctil.

El funcionamiento es sencillo:

· El cliente estaciona en el área destinada para la carga.

· Selecciona en el tótem digital si desea realizar una recarga de garrafa de 13 kilos o adquirir un envase nuevo con carga.

· Efectúa el pago mediante tarjetas de crédito, débito o Mercado Pago.

· Finalmente, intercambia su garrafa vacía por una llena o retira automáticamente el nuevo envase adquirido.

El sistema elimina tiempos de espera y amplía las posibilidades de acceso al producto, ofreciendo una alternativa disponible los 365 días del año.

Tecnología desarrollada en Uruguay

Las máquinas expendedoras fueron diseñadas íntegramente por Riogas y fabricadas en Uruguay, cumpliendo con estrictos estándares internacionales de seguridad y calidad.

Con esta apertura en Maldonado, Riogas reafirma su apuesta por descentralizar el acceso a este tipo de servicios, acercando tecnología de última generación a nuevos puntos del país y fortaleciendo un modelo de atención que combina autonomía, rapidez y disponibilidad permanente.

Con motivo de la apertura de la nueva estación automática en Paseo del Este, Riogas ofrecerá precios promocionales por tiempo limitado: · Recarga de 13 kg. $ 1116 · Recarga + envase $ 4316

La inauguración contó con la participación de Ronald Sulbaran, jefe técnico de Riogas; Ignacio Gortázar, gerente comercial de Riogas; Santiago Rodríguez, gerente general de Paseo del Este; y Francisco Rivero, gerente comercial de Paseo del Este.