Red de fibra óptica en todos los pueblos con más de mil habitantes

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Con la inauguración de los primeros servicios de fibra óptica en la localidad de Porvenir (Paysandú), Antel completó la cobertura con esta tecnología en todos los pueblos de más de 1.000 habitantes.

Para fin de año se prevé completar la cobertura en las localidades de más de 500 habitantes y, para fin del periodo, en todos los pueblos con más de 100 viviendas.

El presidente de Antel, Alejandro Paz, subrayó que esto representa “un hito para Uruguay”, como el primer país de América en tener todos sus pueblos de más de 1.000 habitantes conectados con fibra óptica, posicionándolo como el mejor conectado de todo el continente.

Indicó que esta acción es posible gracias “a una empresa pública fuerte que tiene, más allá de la lógica del mercado, el deber de llevar las políticas de telecomunicaciones a todo el territorio y darle acceso a Internet a los uruguayos, independientemente del lugar donde se encuentren”.

Expresó que la fibra les permitirá a los habitantes de Porvenir “teletrabajar, estudiar y emprender con la misma calidad, fiabilidad y velocidad que un uruguayo que vive en el mejor barrio de Montevideo”.

En Porvenir, en un mismo predio funcionan la escuela Nº 14 de tiempo completo “Brigadier Juan Antonio Lavalleja” y el Centro Integrado (CEI) de nivel liceal. La directora de ambas instituciones, María Celia Piñeiro, comentó que la escuela posee 170 alumnos, desde nivel 3 de Inicial hasta 6º de Primaria. En tanto, en el liceo asisten 90 estudiantes, desde 7º de Educación Media Básica hasta 1º de Educación Media Superior.

En Paysandú, las inversiones de Antel previstas para 2026 superan los US$ 2,1 millones, de los cuales US$ 886.500 corresponden a obras de fibra óptica al hogar y US$ 869.000 al fortalecimiento de la red móvil.