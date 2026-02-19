“¿Puede salir bien? Cómo convertir incertidumbre en decisiones”

El analista económico Claudio Zuchovicki el miércoles 4 de marzo da una charla bajo el título «¿Qué puede salir bien? Cómo convertir incertidumbre en decisión» en el ciclo «Voces que Inspiran».

Zuchovicki señala que después de cubrir las necesidades básicas, tener más plata no necesariamente nos hace más felices. Sin embargo, tomamos decisiones financieras que nos complican: nos paraliza la incertidumbre, nos tienta el ‘atajo’ y el ego juega en contra.

«Lo que funciona en finanzas suele funcionar en la vida: definir un objetivo, asignar recursos con criterio y revisar sin apego cuando la realidad cambia. No se trata de adivinar el futuro, sino de construirlo con hábitos que te sostienen: constancia, humildad y revisión», señala.

No es secreto que diversificar reduce el riesgo y poner límites sanos protege a las personas. «Cuidar el flujo de tiempo, energía y atención vale más que acumular por acumular. Invertís en vínculos, salud y aprendizaje como en activos que rinden, dejás por escrito por qué decidís, y de golpe la cuenta que importa empieza a cerrar», indica.

En este encuentro, que se llevará a cabo desde las 19.30 horas en Via Disegno, Zuchovicki analiza principios prácticos para decidir mejor: entender qué riesgo estás dispuesto a asumir, tomar decisiones sin fanatismos, poner reglas de conducta y elegir estrategias simples si no querés vivir pendiente de la pantalla.

Zuchovicki es licenciado en Administración de Empresas; socio fundador y director de Silver Cloud Advisors, Agente Asesor Global de Inversión; presidente de BYMA; y director académico de finanzas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

«Voces que Inspiran» reúne referentes de alto nivel para compartir aprendizajes prácticos y herramientas que elevan a personas y organizaciones. Inspiración que se transforma en acción.

Organiza Cacique, con el apoyo de IBF Negocios y El País. Entradas en Red Ticket; 15% de descuento con tarjetas de Santander.