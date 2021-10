Pescadores de Laguna de Rocha y sus familias fueron integrados a la red nacional de UTE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los beneficiarios son pescadores que viven en la costa de la Laguna de Rocha, próximo a la Ruta 10. Como se recordará, en 2017, en el marco de la segunda etapa del proyecto “Luces para Aprender”, UTE había instalado paneles fotovoltaicos en “La Cocina de la Barra”, un emprendimiento gastronómico cooperativo a cargo de mujeres integrantes de esa comunidad.



En esta nueva etapa, los pescadores, sus familias y dicho emprendimiento, desde ahora, disponen de un servicio eléctrico con un abastecimiento integrado al sistema nacional. Para lo cual UTE desplegó instalaciones con un tendido de 5 km de cable subterráneo, cuidando así el medio ambiente, en función de las disposiciones vigentes porque la zona está comprendida dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y ello impide la instalación de líneas aéreas.



El costo de la obra ascendió a unos 359.000 dólares, siendo éste muy superior al correspondiente a un sistema de distribución con tendido aéreo.



El Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental Medio se hizo cargo de un 40% del monto que tendría la conexión aérea (unos U$S 14.000 de un total de U$S 35.000) y los vecinos pagarán el resto (unos U$S 21.000) hasta en 60 cuotas. UTE por su parte, asumió a su cargo la diferencia que surge de la conexión subterránea (unos U$S 324.000). Asimismo, la Intendencia de Rocha se ocupó de las canalizaciones necesarias para las acometidas subterráneas hacia cada vivienda.



Participaron del importante evento el intendente de Rocha Alejo Umpiérrrez, Valentín Martínez secretario general, presidenta de UTE Silvia Emaldi, acompañada por el vicepresidente Julio Luis Sanguinetti y los directores Felipe Algorta, Enrique Pées Boz y Fernanda Cardona, junto a autoridades y vecinos de la zona.



Beatriz Ballesteros una de las emprendedoras de “La Cocina de la Barra” con gran emoción agradeció por el sueño conquistado, el que según manifestó, comenzó con los antecesores de quienes hoy habitan el lugar.

Destacó la importancia de la llegada de la energía eléctrica que ayudará para el desarrollo y afincamiento de los pobladores en la zona.



La presidenta de UTE Silvia Emaldi dijo que "la mayor alegría es sentir la emoción de la comunidad representada en Beatriz, un premio al esfuerzo de toda la gente de nuestra empresa en nuestra calidad de servidores públicos".



“El mayor compromiso que tiene UTE es llevar la energía eléctrica a los 2.500 hogares o establecimientos rurales que aún permanecen sin acceso al servicio de UTE, ya sea por las líneas tradicionales, o como en este caso por cables subterráneos, por tratarse de un área protegida, subrayó Emaldi.

Además, la titular de UTE, ante una solicitud de los mismos pobladores, informó que pese a la nueva conexión, el directorio resolvió donarles los paneles solares para que continúen demostrando que el lugar es una zona sustentable y que protege el medioambiente.



Por su parte Alejo Umpiérrez intendente de Rocha enfatizó que la cristalización de esta obra fue a través de un proceso que se da gracias a la democracia y destacó la participación del ex intendente Aníbal Pereira. Felicitó a los vecinos por el esfuerzo y sacrificio y aseguró que la comuna continuará apoyando e informó que próximamente se comenzará con la vituminización del camino de acceso.



LA RUTA ELÉCTRICA EN CONTINUO CRECIMIENTO



Tras la inauguración de la obra de Laguna de Rocha, UTE y la intendencia rochense suscribieron un convenio para la ampliación de la infraestructura de puntos de recarga para movilidad eléctrica que se enmarca en el proceso ya iniciado con las comunas de Maldonado, Canelones, Montevideo, Treinta y Tres, San José, Paysandú y Cerro Largo y que continuará su curso con otros gobiernos departamentales.



Hoy en nuestro país funcionan más de 80 puntos de carga y una red continua de surtidores entre los departamentos de Colonia y Rocha, el objetivo es que la ruta eléctrica tenga a fines del próximo año, una estación de carga cada 50 km.