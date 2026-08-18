Pandora consolida en Uruguay su propuesta de joyería y lujo asequible

Pandora, una de las marcas de joyería más reconocidas a nivel mundial, continúa consolidando su presencia en Uruguay como parte de su estrategia de crecimiento en América Latina.

Actualmente, la firma cuenta con tres Pop Up Stores en el país: dos ubicadas en Montevideo, en Punta Carretas Shopping y Tres Cruces Shopping, y una en Punta del Este, dentro de Punta Shopping. Desde estos espacios, Pandora acerca al público uruguayo sus principales colecciones y una experiencia de compra basada en el asesoramiento personalizado.

En esta nueva etapa, la marca refuerza su posicionamiento global dentro del segmento del lujo asequible, con una propuesta que busca permitir que cada vez más personas puedan descubrir su universo de joyas y encontrar piezas con las cuales expresar su identidad, su estilo y sus historias.

Esta evolución responde a una estrategia para América Latina orientada a acercar sus piezas más emblemáticas a nuevos públicos y alinear la propuesta regional con mercados internacionales clave. El cambio acompaña la visión global de Pandora y mantiene intactos los atributos que distinguen a la marca: calidad, diseño, artesanía y una experiencia de compra cuidada.

Pandora ofrece un amplio universo de pulseras, charms, anillos, collares y aros, con alternativas para diferentes estilos, ocasiones y generaciones. Su propuesta incluye las icónicas pulseras personalizables de Pandora Moments y colecciones como Pandora Signature, Pandora Timeless y Pandora Talisman, además de colaboraciones especiales como Disney x Pandora y Marvel x Pandora.

Las joyas son elaboradas con materiales de alta calidad, entre ellos plata esterlina y aleaciones exclusivas con recubrimiento de oro de 14 quilates. A través de la combinación de técnicas artesanales, innovación y diseño contemporáneo, la marca desarrolla piezas pensadas para perdurar y acompañar momentos significativos de la vida.

La presencia de Pandora en Uruguay forma parte de una apuesta sostenida por el mercado local y por quienes valoran la posibilidad de elegir joyas con diseño internacional y un fuerte componente de expresión personal. En línea con esta visión, la marca proyecta continuar ampliando su presencia en el país para estar cada vez más cerca de sus públicos y acercar la experiencia Pandora a más personas.

Con esta propuesta, Pandora continúa fortaleciendo su vínculo con quienes ya eligen la marca y acercándose a nuevos públicos, reafirmando una idea que atraviesa su identidad: cada persona puede contar su historia y expresar quién es a través de sus joyas.