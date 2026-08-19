Óptica Briozzo celebra sus 20 años con una nueva sucursal y apuesta a crecer en Ciudad de la Costa

Óptica Briozzo celebra sus 20 años de trayectoria con la apertura de una nueva sucursal en Ciudad de la Costa, sobre Avenida Giannattasio, una decisión que responde a dos grandes pilares.

De esta manera, la elección del nuevo punto de atención estuvo vinculada, según explicó el director y gerente general de la compañía, técnico óptico Luis Briozzo, al dinamismo que ha adquirido Ciudad de la Costa en los últimos años. Y a esto se sumó una base de clientes que ya conocía la propuesta de la empresa y que transmitió directamente el potencial que ofrecía la zona. “La decisión de instalarnos en Ciudad de la Costa se vio impulsada, fundamentalmente, por el crecimiento demográfico de la región y su notable dinamismo comercial”, comentó.

La apertura representa, además, un nuevo capítulo en la historia de una empresa que comenzó con una infraestructura y un volumen de stock considerablemente menores a los actuales. Para Briozzo, aquellas limitaciones iniciales terminaron funcionando como un estímulo para sostener el crecimiento.

“Óptica Briozzo nació con el firme propósito de convertirse en un referente dentro del sector. Aunque hace dos décadas esa meta se vislumbraba lejana, hoy en día podemos afirmar con orgullo que la hemos alcanzado”, sostuvo el director.

Actualmente, la empresa cuenta con tres sucursales y una amplia oferta que incluye armazones, lentes de receta, lentes de contacto y lentes de sol. La expansión se produce en una etapa en la que la firma también apunta a ampliar sus canales de venta, incorporar nuevas tecnologías y continuar ajustando sus servicios.

Luis Briozzo, director y gerente general de Óptica Briozzo, junto a su familia

Atención y servicio como parte de la propuesta

Más allá de la incorporación de nuevos puntos de atención, Briozzo identifica en el vínculo con el cliente uno de los principales elementos de su modelo de trabajo. “Nuestra identidad corporativa se fundamenta en la atención al cliente, la calidad de nuestros trabajos y un sólido servicio posventa”, señaló.

Entre las prestaciones que menciona el director se encuentran una garantía de refracción para los casos en que el usuario no logre una correcta adaptación visual a los cristales, además de la reparación de armazones sin costo y con entrega en el mismo día. La intención, explicó, es acompañar al cliente también después de la entrega del producto y ofrecer respuestas ante eventuales dificultades de adaptación o mantenimiento.

La propuesta también busca responder a un público que, según la experiencia de la empresa, se ha vuelto más diverso. Las necesidades de quienes utilizan lentes ya no se concentran en un único perfil etario o de consumo, y la oferta debe acompañar diferentes rutinas y requerimientos.

En ese sentido, la empresa trabaja con una gama de armazones y lentes de contacto dirigida a distintas franjas etarias. La combinación entre funcionalidad, comodidad y estética adquiere cada vez mayor peso en la decisión de compra.

Fachada de nueva sucursal de Óptica Briozzo en Ciudad de la Costa

Más pantallas, nuevas demandas

Los cambios en los hábitos cotidianos también están planteando nuevas demandas vinculadas al cuidado de la visión. El uso extendido de teléfonos móviles y computadoras ocupa un lugar central en esta transformación y plantea nuevos desafíos para el sector óptico.

Desde su perspectiva como técnico óptico, Briozzo observa un incremento de las consultas relacionadas con las exigencias visuales derivadas de estas prácticas. Al mismo tiempo, los consumidores buscan productos que respondan a sus necesidades funcionales sin dejar de lado el componente estético.

La evolución tecnológica de los procesos de laboratorio también ha incidido en la calidad de los cristales, mientras que los avances en materiales han permitido mejorar la comodidad de los lentes de contacto. A esto se suma una oferta de armazones cada vez más amplia en diseños y materiales.

Para la empresa, el desafío hacia adelante estará precisamente en acompañar esa transformación. La incorporación de inteligencia artificial y la creciente digitalización de las actividades laborales y cotidianas plantean, según Briozzo, nuevas exigencias para el sistema visual y obligan al sector a adaptar sus soluciones.

“Buscamos adaptarnos para ofrecer soluciones y productos de alta calidad que se adecuen a las necesidades específicas de los clientes”, concluyó el director.