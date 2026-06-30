Nuevo BMW iX3: el Auto Mundial del Año llegó a Uruguay

Distinguido como el «Auto Mundial del Año 2026», el nuevo BMW iX3 hizo su estreno en Uruguay entre los primeros mercados latinoamericanos, de la mano de la empresa Magna. «Este lanzamiento es un parteaguas en la historia de la movilidad premium a nivel mundial», señaló el gerente general de Magna, Federico Bangerter, para agregar que «la avidez del público uruguayo por conseguirlo ha superado todas nuestras expectativas».

El nuevo BMW iX3 arribó inicialmente en su versión 50 xDrive, un vehículo equipado con dos motores eléctricos que proporcionan una autonomía de hasta 805 km, según ciclo WLTP. El nuevo desarrollo tecnológico de sus baterías de 108,7 kWh permite una carga completa en apenas 21 minutos en equipos de alta potencia.

El primer modelo de la Neue Klasse de BMW combina un nuevo e inconfundible lenguaje de diseño con un sorprendente nivel de eficiencia y rendimiento. Su renovada identidad, con una reinterpretación de los históricos «cuatro ojos» de BMW, acompaña un sofisticado diseño interior a partir de un combinación minuciosa de colores, iluminación ambiental y materiales de alta calidad.

Entre las principales innovaciones del BMW iX3, se encuentra el denominado «Heart of Joy», el totalmente nuevo sistema de control del vehículo que garantiza el placer de conducir. Es uno de los cuatro ordenadores centrales del vehículo, que controla todas las funciones relacionadas con la tracción y la dinámica de conducción. Toda la información se encuentra disponible en la BMW Panoramic Vision de 43,3 pulgadas, donde se proyectan importantes datos de conducción y widgets personalizables en todo el ancho del parabrisas.