Nobilis estructuró emisiones bursátiles por US$ 300 millones en cinco años

La compañía gestora de patrimonios Nobilis ha participado activamente desde el comienzo de sus operaciones en acercar empresas al mercado de capitales de oferta pública, visualizando una demanda por instrumentos locales y en inversiones alternativas. En los últimos cinco años intervino en la estructuración de seis emisiones bursátiles por más de US$ 300 millones.



En 2017, Nobilis realizó el asesoramiento financiero de la emisión de Zonamerica por US$ 11 millones. Luego participó con Cledinor S.A., de Grupo Marfrig, con US$ 60 millones en 2018, y ese mismo año estructuró el Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral, con US$ 50 millones. También se realizó la emisión de HRU, perteneciente al Grupo Codere y concesionaria del Hipódromo Nacional de Maroñas y del Hipódromo de Las Piedras, en la cual se colocaron US$ 30 millones.



Por otra parte, estructuró la emisión de Tonosol S.A., propietaria de Sheraton y Aloft Montevideo Hotel, ambos gestionados y gerenciados por la cadena Marriott International, por US$ 20 millones a un plazo de 14 años, la que fue reestructurada en el mercado de capitales en diciembre 2020 fruto de la venta del paquete accionario de Tonosol al Grupo Sinergia. Las últimas colocaciones fueron la de Corporación Vial del Uruguay, con US$ 150 millones en 2021.



El objetivo de este servicio es ayudar a las empresas y organizaciones a conseguir financiamiento, buscando las mejores condiciones de mercado y asesorando sobre las garantías y formas de estructuración. Por su tamaño, suelen ser inversiones de más de US$ 20 millones.



Además de las Obligaciones Negociables, hay otros instrumentos de financiación vigentes para las empresas privadas a través del mercado de capitales.



Uno de ellos es la oferta privada, en la que se arma un instrumento financiero de hasta 25 inversores entre los clientes de Nobilis, que puedan financiar una empresa, organización o proyecto específico. En este sentido, se gestiona el financiamiento por unos US$ 20 millones por año para infraestructura, rutas, hoteles, oficinas, real estate o algunos fideicomisos.



Otro de los servicios es la distribución, en la que Nobilis se convierte en un actor relevante como asesor activo o colocador, como sucedió en la emisión del Ferrocarril Central, en La Tahona Inversiones y en Rentas Inmobiliarias Orientales (RIO).



Además, hay otras formas de financiamiento tanto para las empresas como para proyectos específicos, por ejemplo, a través de un fideicomiso, porque de esta manera se pueden financiar obras grandes, a diferentes plazos.



Cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede conseguir financiación a través del mercado de capitales. Si bien este mercado viene creciendo lentamente, necesita de un impulso para poder dinamizarlo. En este sentido, es importante que más empresas lo evalúen como una opción genuina de financiamiento.