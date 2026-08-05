“MetLife Orienta”, una nueva plataforma integral de salud y bienestar llega a Uruguay

Esta solución pone el foco en la prevención, la orientación general profesional (sin sustituir la consulta médica presencial) y la educación en salud, brindando herramientas para aclarar dudas, acceder a información confiable, realizar seguimientos y promover hábitos saludables, reforzando el compromiso de la compañía con la innovación y el bienestar de los uruguayos, como un complemento a los servicios de salud y asistencia con los que las personas ya cuentan.

Tras su desarrollo inicial en Chile con más de 6 años de experiencia, MetLife Orienta desembarca ahora en Uruguay como un ecosistema integral de teleconsultas de orientación general y acompañamiento, donde usuarios pueden consultar múltiples especialistas en un solo lugar.

MetLife Orienta brinda acceso a consultas virtuales de orientación en medicina general, nutrición, asesoría deportiva, kinesiología, salud bucal preventiva, veterinaria, clínica del sueño y orientación psicológica general y en diversidad y salud sexual. Además, incorpora programas específicos para el acompañamiento y orientación general de ciertos pacientes crónicos, con énfasis en prevención, autocuidado y mejora de la calidad de vida.

Como diferencial, la plataforma cuenta con procesos de calidad, garantizando la seguridad de la atención. También permite la emisión de recetas y órdenes médicas electrónicas válidas para medicamentos no controlados y estudios en instituciones privadas, agilizando la continuidad de los tratamientos.

MetLife Orienta ofrece una experiencia personalizada y accesible, alineada a la realidad del sistema de salud uruguayo.

“Con MetLife Orienta buscamos estar más cerca de las personas, acompañándolas en su día a día con soluciones concretas que impacten positivamente en su bienestar integral”, destaca Teresa Álvarez, gerente general de MetLife Uruguay.

Además del acceso inmediato a consultas, la plataforma impulsa la educación en salud y el desarrollo de hábitos sostenibles, con herramientas de seguimiento y programas que empoderan a los usuarios para cuidar su salud física y mental.

El servicio estará disponible a través del portal web de MetLife Orienta , el cual se puede acceder mediante la computadora o desde el celular, con un proceso de registro ágil y seguro.

MetLife Orienta estará disponible para los usuarios que contraten el servicio como una prestación adicional a su seguro. Esta solución no constituye un seguro de salud ni reemplaza las prestaciones médicas, y su uso estará sujeto a los términos, condiciones y exclusiones disponibles en https://www.metlife.com.uy/metlife-orienta/

Los servicios son brindados por Care Assistance , compañía especializada que asiste a más de 100 organizaciones en países como Uruguay, Chile, México y Argentina. A través del portal de MetLife Orienta, MetLife pone esta propuesta a disposición de sus usuarios de manera simple y accesible.