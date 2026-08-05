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El País Negocios Empresas

“MetLife Orienta”, una nueva plataforma integral de salud y bienestar llega a Uruguay

MetLife presentó a nivel local una solución digital de salud y bienestar, diseñada especialmente para acompañar a las personas en el cuidado de su salud de manera rápida, sencilla y completamente virtual.

05/08/2026, 10:16
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Teresa Álvarez, gerente general de MetLife Uruguay.
Teresa Álvarez, gerente general de MetLife Uruguay.

Esta solución pone el foco en la prevención, la orientación general profesional (sin sustituir la consulta médica presencial) y la educación en salud, brindando herramientas para aclarar dudas, acceder a información confiable, realizar seguimientos y promover hábitos saludables, reforzando el compromiso de la compañía con la innovación y el bienestar de los uruguayos, como un complemento a los servicios de salud y asistencia con los que las personas ya cuentan.

Tras su desarrollo inicial en Chile con más de 6 años de experiencia, MetLife Orienta desembarca ahora en Uruguay como un ecosistema integral de teleconsultas de orientación general y acompañamiento, donde usuarios pueden consultar múltiples especialistas en un solo lugar.

MetLife Orienta brinda acceso a consultas virtuales de orientación en medicina general, nutrición, asesoría deportiva, kinesiología, salud bucal preventiva, veterinaria, clínica del sueño y orientación psicológica general y en diversidad y salud sexual. Además, incorpora programas específicos para el acompañamiento y orientación general de ciertos pacientes crónicos, con énfasis en prevención, autocuidado y mejora de la calidad de vida.

Como diferencial, la plataforma cuenta con procesos de calidad, garantizando la seguridad de la atención. También permite la emisión de recetas y órdenes médicas electrónicas válidas para medicamentos no controlados y estudios en instituciones privadas, agilizando la continuidad de los tratamientos.
MetLife Orienta ofrece una experiencia personalizada y accesible, alineada a la realidad del sistema de salud uruguayo.

“Con MetLife Orienta buscamos estar más cerca de las personas, acompañándolas en su día a día con soluciones concretas que impacten positivamente en su bienestar integral”, destaca Teresa Álvarez, gerente general de MetLife Uruguay.

Además del acceso inmediato a consultas, la plataforma impulsa la educación en salud y el desarrollo de hábitos sostenibles, con herramientas de seguimiento y programas que empoderan a los usuarios para cuidar su salud física y mental.

El servicio estará disponible a través del portal web de MetLife Orienta, el cual se puede acceder mediante la computadora o desde el celular, con un proceso de registro ágil y seguro.

MetLife Orienta estará disponible para los usuarios que contraten el servicio como una prestación adicional a su seguro. Esta solución no constituye un seguro de salud ni reemplaza las prestaciones médicas, y su uso estará sujeto a los términos, condiciones y exclusiones disponibles en https://www.metlife.com.uy/metlife-orienta/ 

Los servicios son brindados por Care Assistance, compañía especializada que asiste a más de 100 organizaciones en países como Uruguay, Chile, México y Argentina. A través del portal de MetLife Orienta, MetLife pone esta propuesta a disposición de sus usuarios de manera simple y accesible.

Más información´en: https://www.metlife.com.uy/metlife-orienta/

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