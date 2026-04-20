Mercado automotriz con fuerte avance de vehículos eléctricos en el comienzo de 2026 y BYD como líder de ventas

El mercado automotriz uruguayo inició 2026 con señales de cambio en la composición de la demanda. Durante el primer trimestre, no solo se consolidó el crecimiento de los vehículos eléctricos, sino que además se registró un reordenamiento en el ranking de marcas, con BYD en el primer lugar en ventas totales.

En el período que va entre enero y marzo el mercado alcanzó las 17.324 unidades comercializadas, según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU). En ese contexto, BYD lideró con 2.117 vehículos, y se posicionó por encima de las marcas tradicionales del sector. El dato es significativo no solo por el volumen, sino porque refleja el avance de propuestas asociadas a la electromovilidad en el mercado local.

Además del desempeño comercial, la marca ha tenido un rol temprano en el desarrollo del segmento eléctrico en Uruguay, lo que le permite capitalizar hoy una experiencia acumulada en un mercado que recién está comenzando a masificarse.

Uno de los elementos que explican este desempeño es la coincidencia entre las ventas mayoristas —hacia concesionarios— y los empadronamientos, que dan cuenta de las unidades efectivamente entregadas a clientes. Esta alineación sugiere que la demanda no está impulsada por acumulación de stock, sino por decisiones de compra concretas.

A nivel de modelos, el primer trimestre mostró también algunos cambios relevantes en las preferencias de los consumidores. El BYD Yuan Pro se ubicó como el SUV (vehículo utilitario deportivo, por su sigla en inglés) más vendido, con 836 unidades, mientras que el Seagull lideró el segmento hatchback con 792 vehículos y se posicionó como el modelo más comercializado en términos generales. En conjunto, ambos concentraron más de tres cuartas partes de las ventas de la marca en el período.

De la misma manera, en los primeros tres meses del año se registraron 5.132 vehículos eléctricos, lo que representa una porción creciente dentro del total del mercado. En ese universo, BYD concentró el 40% de las ventas, con 2.066 unidades, y marcó una diferencia amplia respecto a sus competidores más cercanos.

BYD ha sido pionera en vehículos eléctricos en Uruguay

El crecimiento del segmento responde a varios factores. Por un lado, una mayor oferta de modelos en distintas franjas de precio; por otro, una progresiva familiaridad del consumidor con la tecnología. En ese sentido, la disponibilidad de vehículos eléctricos en rangos más accesibles ha contribuido a ampliar la base de usuarios, más allá de los segmentos de mayor poder adquisitivo que inicialmente impulsaron la adopción.

Actualmente, el mercado local ofrece desde hatchbacks eléctricos hasta SUVs, sedanes y utilitarios, lo que permite cubrir distintos usos y perfiles de consumo. Este proceso acompaña una tendencia global, pero en Uruguay adquiere particular relevancia por la escala del mercado.

En paralelo al aumento del parque eléctrico, los actores del sector avanzan en el desarrollo de servicios técnicos especializados. En ese marco, el grupo Sadar, importador de BYD en Uruguay, inauguró recientemente un nuevo taller alineado con estándares internacionales, en una señal de adaptación a las exigencias de mantenimiento de estas tecnologías. La inversión en infraestructura y posventa forma parte de una estrategia más amplia de Sadar, que desde hace años apuesta al desarrollo del segmento eléctrico en el país y continúa ampliando su capacidad para acompañar el crecimiento del parque vehicular.

DOLPHIN SURF

Si bien el volumen total del mercado se mantiene en niveles estables, la composición interna muestra un cambio progresivo. La electrificación del parque automotriz, que hasta hace pocos años tenía un peso marginal, comienza a consolidarse como uno de los ejes de crecimiento.

En ese escenario, el desempeño del primer trimestre sugiere que la competencia en el sector ya no se define únicamente por precio o marca, sino también por la capacidad de ofrecer soluciones vinculadas a la eficiencia energética y a nuevas formas de movilidad. Uruguay, en ese sentido, aparece como un mercado que, aunque pequeño en escala, funciona como un indicador temprano de estas transformaciones.