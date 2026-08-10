Menos respuestas y más preguntas: el cambio que empieza a ganar lugar en las aulas

Un bosque que se transforma en espacio de exploración. Una Assembly para abordar temas, compartir emociones, experiencias y generar acuerdos. Espacios para trabajo con grupos reducidos, otros para grupos amplios, algunos que invitan a la calma, que promueven las artes plásticas, la música, la cocina, la ciencia y el movimiento. En Moorlands School, el aprendizaje sucede de muchas maneras y en escenarios muy distintos.

La diversidad espacial responde a una misma concepción: el espacio como “tercer educador”; es decir, todos los aprendizajes pueden verse potenciados si los ambientes donde se exploran así lo propician. Por eso, el ambiente se prepara con una intención pedagógica y propone distintas formas de explorar, crear, concentrarse, trabajar con otros y resolver problemas.

Con una trayectoria de 70 años en Argentina, Moorlands School sigue consolidando su propuesta de Inicial y Primaria en Uruguay. Su modelo integra el respeto por todas las formas de aprender con una estructura curricular sólida, y una experiencia bilingüe que atraviesa la vida cotidiana del colegio, donde el inglés es un medio para comunicarse, aprender y explorar el mundo y donde el desarrollo del carácter de sus alumnos y de la comunidad es lo primordial.

“Los espacios por sí solos no transforman la educación; lo importante es lo qué sucede en estos espacios y qué oportunidades les damos a los niños para hacer preguntas, observar, explorar, pensar, crear y construir sus propios aprendizajes. Cuando hablamos de ‘innovar en educación’ no nos referimos a abandonar lo tradicional, sino generar las mejores condiciones para que puedan construir aprendizaje auténtico”, asegura Soledad Domínguez, directora de la sede uruguaya de Moorlands School.

Cuando la naturaleza se convierte en espacio de aprendizaje

Uno de los rasgos más singulares de la propuesta de Moorlands School es contar con el bosque como parte de la experiencia cotidiana en su programa Forest School. No es una visita ocasional ni una actividad aislada, sino que se constituye como un entorno en que los niños tienen a su disposición todos los días.

“Lo que sucede en nuestro bosque no es solo juego. El contacto con la naturaleza, el respirar aire fresco y el vivir las experiencias y desafíos que allí se proponen aumenta el bienestar, promueve el desarrollo de sus habilidades sociales, la observación y la toma de decisiones, la motivación, la salud y potencia el compromiso con ese lugar y la vida que lo habita. Todos estos beneficios en la experiencia del alumno generan una mejor predisposición para el aprendizaje académico”, explica la directora de la sede.

De la exploración a los desafíos académicos

Esta concepción cobra especial relevancia en la continuidad entre Inicial y Primaria. La experiencia de los alumnos en los primeros años, progresivamente, comienza a integrar desafíos de mayor complejidad en Primaria con un refinamiento en el desarrollo de todas las habilidades. Frente a un problema matemático, por ejemplo, el objetivo no es únicamente llegar a un resultado, sino comprender el problema y explorar diferentes estrategias para resolverlo. En lectura, el recorrido inicia desde la oralidad, avanza con la decodificación hacia la comprensión, la interpretación y el pensamiento crítico.

“La autonomía es uno de los principales rasgos que buscamos desarrollar desde los primeros años de Inicial. Cuando respetamos la capacidad de cada niño para explorar y construir sentido en los primeros años, esas herramientas que van adquiriendo se ponen al servicio de los desafíos cada vez más complejos que se les van presentando en primaria”, señala María Eugenia Goday, directora del Departamento de Español del colegio.

Inglés y tecnología como herramientas al servicio de los aprendizajes

En Moorlands School, el inglés forma parte de la experiencia cotidiana, se utiliza para comunicarse, aprender y ampliar la mirada sobre el mundo. Esto convive con una enseñanza estructurada y con evaluaciones internacionales que permiten avalar el nivel de cada estudiante, registrar sus avances y orientar las estrategias pedagógicas.

En la misma línea, la tecnología se propone como una herramienta más para investigar, crear, desarrollar proyectos o encontrar soluciones. Por eso, la tecnología convive y se nutre del contacto con los libros, la escritura, los materiales concretos, la música, el arte, la conversación y el contacto directo con la naturaleza.

Un equipo que convierte recursos en oportunidades de aprendizaje

Nada de esto sucede solo por contar con buenos espacios o estrategias pedagógicas de vanguardia. Es posible porque hay un equipo docente y técnico que se capacita de forma continua para saber hacer uso de esos espacios y para saber implementar esas prácticas. Que está comprometido en conocer y acompañar a cada niño y sostener una mirada atenta y cercana sobre sus emociones y procesos de aprendizaje. A su vez, el intercambio permanente con los equipos de Argentina y el acercamiento de capacitaciones externas permite compartir prácticas, experiencias y aprendizajes que enriquecen la propuesta local.

Moorlands School Uruguay recibió la certificación Google Reference School, convirtiéndose en el primer colegio del país en alcanzar este reconocimiento que distingue a instituciones por su nivel de innovación, gestión pedagógica y uso estratégico de herramientas digitales.