Megal cambia de piel para mostrar la empresa en la que ya se convirtió

Durante años, la garrafa fue uno de esos objetos cotidianos que parecían condenados a no cambiar nunca. Mientras el resto del consumo evolucionaba hacia experiencias digitales, diseño minimalista y soluciones más ágiles, el supergás seguía moviéndose dentro de una lógica casi intacta desde hacía décadas.

En Megal entendieron que había algo ahí que ya no cerraba.

No porque el producto hubiera dejado de funcionar. Todo lo contrario. El problema era otro: la distancia creciente entre una empresa que venía modernizándose por dentro y una imagen que todavía no lograba transmitirlo hacia afuera.

Por eso el nuevo rebranding de la compañía no nace como un ejercicio cosmético. Nace como una decisión estratégica.

“El rebranding no viene a inventar una empresa nueva. Viene a mostrar mejor la empresa en la que Megal se convirtió”, resume Rossanna Bucheli, CEO de la empresa.

La frase explica bastante más que un cambio de logo.

Detrás de la nueva identidad visual hay años de reinversión tecnológica, automatización, trazabilidad y desarrollo operativo. Mientras buena parte de la industria energética local continuaba funcionando bajo modelos tradicionales, Megal apostó a transformar silenciosamente su estructura.

Hoy, la compañía reinvierte cerca del 90% de sus utilidades en tecnología y procesos. Esa lógica permitirá desarrollar una planta altamente automatizada, incorporar sistemas de control y trazabilidad mediante chips y avanzar hacia estándares de seguridad y eficiencia poco habituales para el sector.

“La nueva identidad visual es una consecuencia, no el punto de partida. Primero cambió la empresa; después cambió la marca”, sostiene Bucheli.

La transformación también buscó impactar en algo que muchas veces las empresas industriales subestiman: la experiencia cotidiana del usuario.

En ese camino surgieron desarrollos como Megal Light, la garrafa liviana que pesa apenas cinco kilos vacía, o los Megal Lockers, un sistema que permite retirar supergás las 24 horas de forma autónoma, sin filas ni horarios restrictivos.

“La innovación energética también se juega en lo cotidiano”, afirma la ejecutiva. “Para nosotros innovar es que el cliente gane tiempo, seguridad y comodidad”. Ese enfoque explica buena parte del nuevo lenguaje visual de la marca.

El rediseño abandona los códigos industriales más pesados para acercarse a una estética contemporánea, vinculada a la tecnología, la simplicidad y la cercanía. El verde vibrante elegido por la empresa busca transmitir energía dinámica y sostenibilidad.

“Queremos que el usuario vea en la marca lo mismo que pasa dentro de la planta: orden, tecnología, seguridad y eficiencia”, señala Bucheli.

Pero detrás de la nueva identidad también aparece una idea más profunda: la necesidad de actualizar la percepción de una industria históricamente asociada a lo pesado, lo estático y lo puramente funcional.

“La garrafa es un producto histórico, pero eso no significa que tenga que quedarse congelado en el tiempo”, afirma la CEO.

La frase resume parte de la filosofía que atraviesa hoy a la compañía. Megal busca posicionarse como una empresa energética moderna, con una lógica mucho más cercana a la innovación aplicada que a la visión tradicional del rubro.

Y esa ambición también tiene un componente cultural.

“Ser una empresa uruguaya no es pensar en chico. Es competir con estándares altos desde Uruguay”, sostiene Bucheli.

En tiempos donde la innovación suele quedar atrapada en presentaciones y slogans, Megal apostó a una transformación más tangible: modernizar la operación y trasladar esa evolución a la experiencia del usuario y a su identidad de marca.

Quizá por eso el nuevo rebranding transmite algo más profundo que una actualización visual. Transmite la idea de una empresa que decidió modernizar una industria históricamente quieta y acercarla a las nuevas formas de consumo, servicio y tecnología.

Los camiones verdes siguen siendo parte del paisaje cotidiano uruguayo. Pero detrás de esa imagen hoy hay algo distinto: una compañía que entendió que la confianza también se construye desde el diseño, la experiencia y la capacidad de evolucionar.

Y que comprendió que una marca no cambia para parecer moderna. Cambia cuando la empresa ya lo es.