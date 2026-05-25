Mapfre consolida su liderazgo entre las aseguradoras privadas en Uruguay durante el inicio de 2026

Diego Battiste

El mercado asegurador uruguayo inició 2026 con una evolución estable en la emisión de primas, en un contexto marcado por la consolidación de distintos segmentos del negocio y una mayor demanda de soluciones de protección y cobertura.

Durante el primer trimestre del año, el mercado superó los US$ 315 millones en primas emitidas, registrando un crecimiento de 1,06% respecto al mismo período del año anterior.

Los datos del período muestran además una fuerte presencia de la compañía en el ramo automóviles, que representa el principal componente de su cartera, acompañado por un crecimiento sostenido en otras líneas de negocio estratégicas.

En paralelo, distintas aseguradoras del mercado registraron variaciones en sus niveles de participación y crecimiento, en un contexto de competencia activa y transformación del sector asegurador local.

A nivel internacional, el Grupo Mapfre obtuvo un beneficio neto de 311 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 12,7% frente al mismo período del año anterior, acompañado por una mejora en sus principales indicadores técnicos y operativos.

En Uruguay, la compañía continúa enfocada en fortalecer su propuesta de valor, impulsando la cercanía con clientes y corredores, así como el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades de personas y empresas.

“Seguimos trabajando para consolidar un crecimiento sostenible en Uruguay, fortaleciendo nuestra presencia en los distintos segmentos del mercado y acompañando a nuestros clientes con propuestas cada vez más innovadoras y cercanas”, señalaron desde la compañía.

