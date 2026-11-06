ManpowerGroup estrena sede en Punta Carretas y apuesta a una nueva etapa de crecimiento

ManpowerGroup Uruguay estrenó su nueva sede central sobre la calle Francisco García Cortinas, frente al Punta Carretas Shopping. El nuevo edificio busca acompañar a las necesidades actuales del mercado, con espacios que favorecen la flexibilidad, la colaboración y el intercambio entre equipos.

“El mundo del trabajo está atravesando una transformación profunda y nuestra forma de trabajar también evolucionó”, explica Inés Arrospide, Country Manager de ManpowerGroup Uruguay. El nuevo edificio responde a esa tendencia, con cuatro pisos que alojan espacios de colaboración, salas de reuniones, phone booths para videollamadas y una sala para capacitaciones. También dispone de áreas destinadas a entrevistas y encuentros con candidatos y empresas clientes.

La tecnología también ocupa un lugar importante, con salas equipadas para facilitar reuniones híbridas y mejorar la conexión entre los equipos. “Esta apuesta responde a la filosofía Human First, Digital Always de ManpowerGroup, que busca combinar las capacidades humanas con las herramientas digitales para generar entornos de trabajo más eficientes, inclusivos y colaborativos”, explica Catherine Albez, gerente de People & Culture de ManpowerGroup Uruguay.

Otro concepto que orientó el diseño fue la transformación del concepto de workspace, en un escenario en el que algunas funciones se realizan a distancia. “La oficina ya no es solamente el lugar al que las personas van para realizar sus tareas. Hoy cumple un rol central como espacio de encuentro, aprendizaje y construcción de cultura”, señala Albez.

Una operación con más de 400 clientes

La renovación de las instalaciones acompaña la evolución de una operación que actualmente cuenta con más de 400 empresas clientes en Uruguay y emplea a más de 2.000 asociados por año, que desempeñan tareas en las organizaciones que contratan sus servicios. A esto se suman miles de candidatos que recurren a ManpowerGroup en busca de oportunidades laborales.

Según explica Arrospide, hoy las necesidades de las organizaciones van mucho más allá de la búsqueda de personal para cubrir puestos vacantes. “Necesitan comprender qué habilidades requerirán, cómo acceder al talento, cómo desarrollarlo y cómo prepararse para los cambios que vienen”, sostiene.

En respuesta a esta demanda, la consultora ha ampliado y especializado su oferta, con soluciones que acompañan todo el ciclo del empleo. Estas abarcan desde los servicios tradicionales de selección y tercerización de personal hasta propuestas de mayor valor agregado, como Executive Search —selección de ejecutivos—, tercerización de procesos de negocio (BPO), administración de nóminas salariales (Payroll), atracción de talento tecnológico, consultoría y transición de carrera.

A esto se suma una nueva oficina destinada específicamente a la operación de Trade Marketing, adaptada a las necesidades y dinámicas particulares de este servicio.

Las prioridades para 2027

De cara a 2027 y al próximo trienio, ManpowerGroup proyecta fortalecer su posicionamiento en Uruguay a partir de tres ejes estratégicos: crecimiento rentable, liderazgo e innovación. La incorporación de inteligencia artificial ocupará un lugar central en esta estrategia, tanto para agilizar procesos como para desarrollar nuevas soluciones, manteniendo a las personas en el centro de la operación.

La sostenibilidad y la inclusión laboral también son prioridades. La consultora cuenta con programas orientados a generar oportunidades para sectores tradicionalmente desfavorecidos. Entre ellos Talento en Grande, que busca mejorar la empleabilidad de personas mayores de 45 años, y Puente a la Inclusión, que promueve la reinserción laboral de personas liberadas del sistema penitenciario mediante capacitaciones. Ambos son cofinanciados por Inefop.

“En este marco, la nueva sede es una plataforma para acompañar el crecimiento de la compañía, fortaleciendo la conexión entre nuestros colaboradores y ofreciendo una experiencia más integrada a clientes, candidatos y aliados”, concluye Arrospide.