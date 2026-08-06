La Roche-Posay amplía su línea Mela B3 con un tratamiento para manchas y firmeza en pieles maduras

La hiperpigmentación es una de las principales preocupaciones dermatológicas asociadas al envejecimiento cutáneo y, para muchas personas, tiene un impacto que trasciende lo estético. Según datos difundidos por La Roche-Posay, una de cada dos personas afirma que los trastornos de la pigmentación afectan de forma moderada o severa su calidad de vida, una realidad que ha impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos para prevenir y corregir las manchas de la piel.

En ese contexto, la marca presentó en Uruguay una ampliación de su línea Mela B3 durante un evento realizado el 28 de julio en el Estudio Universal, en el que participaron dermatólogos, profesionales de la salud y representantes de la industria. La principal novedad fue el lanzamiento de Mela B3 Double Dose, un tratamiento desarrollado para responder a las necesidades de las pieles maduras, junto con Mela B3 Ojos, un contorno formulado para actuar sobre las ojeras y la hiperpigmentación en la zona del contorno ocular.

Uno de los ejes de la presentación fue el trabajo científico detrás de Melasyl™, el ingrediente activo patentado por la compañía. El desarrollo demandó 18 años de investigación y el estudio de más de 4.000 moléculas hasta llegar a un mecanismo de acción orientado a interceptar los precursores de la melanina antes de que esta se acumule en exceso y genere manchas visibles sobre la piel.

Evento de la Roche-Posay

A diferencia de otros activos utilizados para tratar la hiperpigmentación, Melasyl™ busca actuar desde etapas tempranas del proceso de formación del pigmento, con el objetivo de corregir las manchas existentes y reducir la aparición de nuevas, sin producir el denominado "efecto rebote".

La principal incorporación a la familia Mela B3 es Double Dose, una fórmula que combina Melasyl™ con Proxylane, un activo orientado a mejorar la firmeza y la densidad de la piel. Según los estudios clínicos presentados por la empresa, el tratamiento logró corregir hasta el 97% de las manchas asociadas a la edad tras 12 semanas de uso y mejorar en un 20% la firmeza cutánea pocas horas después de su aplicación.

Durante la presentación, los especialistas explicaron que el envejecimiento de la piel y la exposición acumulada a la radiación solar favorecen la aparición de los llamados léntigos solares, uno de los tipos de manchas más frecuentes en adultos mayores. De acuerdo con los datos expuestos, nueve de cada diez personas mayores de 60 años presentan este tipo de lesiones pigmentarias, por lo que la prevención y el tratamiento temprano son considerados claves para limitar su progresión.

Evento presentación Mela B3 Double Dose

Además del lanzamiento de los nuevos productos, la compañía reforzó la importancia de abordar la hiperpigmentación mediante una rutina integral de cuidado diario. La propuesta combina limpieza, tratamiento específico, hidratación del contorno de ojos y protección solar, un paso considerado fundamental para prevenir la aparición de nuevas manchas y evitar que las ya existentes se intensifiquen.

En ese sentido, la rutina sugerida por la marca incluye el Gel Micro-Peeling Mela B3 para la limpieza, el nuevo Mela B3 Double Dose —o el sérum Mela B3, según las necesidades de cada piel—, el contorno de ojos Mela B3 Ojos y un protector solar de amplio espectro como Anthelios UVmune 400 Anti-Manchas.

Con esta ampliación de la línea Mela B3, La Roche-Posay apuesta a ofrecer soluciones específicas para las pieles maduras, combinando investigación dermatológica y prevención como parte de un enfoque integral del cuidado de la piel.