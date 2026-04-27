La publicidad en aeropuertos se transforma en Uruguay con nuevos formatos y tecnología inmersiva

Emoción, anticipación y receptividad son los sentimientos más presentes en los viajeros en aeropuertos. Con un componente emocional positivo y un tiempo de espera promedio de tres horas, la publicidad en las terminales aéreas se vuelve más poderosa que nunca. Y es en este escenario que Aeropuertos Uruguay continúa innovando y sumando nuevos formatos a través de Airport Media, su unidad responsable de comercializar de forma exclusiva los espacios publicitarios y acciones de marca.

Con la reciente instalación de la pantalla exterior LED más grande del país, ubicada al ingreso del Aeropuerto Internacional de Carrasco, Airport Media amplía su ecosistema de soportes en zonas de alto flujo en un momento ideal para la receptividad y recordación de los mensajes. La nueva pantalla curva 3D Outdoor LED de Samsung, de 4,8 metros de alto y 17 de largo, permite reproducir contenidos innovadores que captan la atención en un punto por el que transitan más de dos millones de pasajeros al año.

En Airport Media apostamos a innovar continuamente y sumar formatos que permitan lograr una conexión más profunda entre las marcas y las personas y que potencien la experiencia de nuestros pasajeros. Por eso buscamos generar alianzas estratégicas con marcas que ven el alto valor de conectar con su público en un entorno único

Diseñada para entornos exigentes, la pantalla garantiza máximo brillo, alta definición y visibilidad óptima incluso con gran luminosidad. Su instalación y puesta en marcha estuvieron a cargo de Romis S.A.

Sussy Torres, jefa de Ventas y Alianzas Estratégicas de Corporación América Airports en Uruguay y responsable del área Airport Media.

Estrategias integrales y nuevos formatos

Airport Media ofrece una plataforma multimedia para implementación de estrategias 360° que permiten conectar con los pasajeros. Con más de 130 soportes digitales distribuidos por toda la terminal, el Aeropuerto Internacional de Carrasco, premiado por su belleza, modernidad y servicio, es un lugar diferencial para destacarse por su público.

La variedad de soportes, que incluye monumentales en la ruta, espacios físicos interiores y exteriores, la posibilidad de realizar activaciones y experiencias, permiten a las marcas impactar con sus mensajes a un amplio público en todas las etapas de su viaje.

“La experiencia del pasajero es nuestra prioridad y queremos sumarle valor. Las marcas que nos acompañan buscan posicionarse, transmitir su propuesta, y a la vez generar experiencias diferentes, únicas y memorables para los viajeros”, señaló Torres.

Nuevos formatos y tecnología inmersiva en Aeropuertos Uruguay

Las marcas que desean conectar con un público premium también pueden generar experiencias destacadas, a través de los servicios exclusivos cada vez más valorados, como la sala VIP, el Indoor Parking y alianzas personalizadas, que fueron pensados para elevar la experiencia de viaje.

Airport Media también gestiona la publicidad en los aeropuertos de Punta del Este, Carmelo, Salto, Rivera, Melo, Paysandú y Durazno, ofreciendo una amplia variedad de soportes en todo el país.

Aeropuerto de Carrasco

Asesoramiento estratégico para potenciar Torres destacó que Airport Media trabaja de forma colaborativa con sus clientes, brindando asesoramiento estratégico para desarrollar propuestas únicas que potencien tanto la experiencia del pasajero como los resultados de las marcas. “La publicidad en aeropuertos logra altos niveles de receptividad y recordación, lo que posiciona a nuestras terminales como un espacio exclusivo para generar impacto real. Es, además, un entorno propicio para desarrollar estrategias que aporten valor”, concluyó.



Nuevas tecnologías para experiencias inmersivas

“Desde Airport Media apostamos cada vez más a la digitalización para potenciar la proyección de los mensajes”, explicó Torres, quien agregó que una de sus últimas novedades es la incorporación de dos pantallas holográficas Proto a su ecosistema en el Aeropuerto de Carrasco, convirtiéndose en el primer lugar de Uruguay y primer aeropuerto del grupo a nivel global en contar con esta tecnología.

Estas pantallas se destacan por su capacidad de generar hologramas realistas e interactivos, encontrando una forma innovadora de interactuar con el público. Además, brindan la posibilidad de ofrecer un formato y contenido variado para que las marcas puedan distinguirse, con presentaciones tridimensionales que parecen estar suspendidas dentro de las cápsulas Proto.

“Es un formato que da gran libertad a las marcas para innovar, mostrar sus productos y explorar nuevos límites. Permiten incluso la interacción, generando experiencias memorables”, agregó.