La propuesta de Arredo para renovar el hogar este otoño–invierno

Con la llegada de la nueva estación, el hogar vuelve a ganar protagonismo. Es tiempo de sumar capas, elegir telas más abrigadas y renovar los espacios para acompañar los primeros días de frío.

En ese marco, Arredo presenta sus nuevos productos de otoño–invierno, con líneas pensadas para todos los ambientes del hogar. Bajo el concepto “Nuevo, bueno, bonito y barato”, la campaña busca acercar opciones con diseños propios, de buena calidad y a precios accesibles.

Novedades para cada ambiente

En sábanas premium se suman detalles de alforzas, bordados y vainilla. En frazadas se incorporan estampas de cuadros y rayas anchas, y textiles como jaquard y sherpa con relieve.

Para el baño, la propuesta incluye accesorios de cerámica y poliresina, nuevos colores de toallas y batas, además de alfombras con antideslizantes e infantiles. En cocina se renuevan los diseños de mantelería, repasadores, agarraderas, individuales y delantales, donde predominan las rayas y cuadros. También se incorporan productos de bazar como vajilla, vasos y copas, y vuelven los carros de compra, cubiertos, contenedores y frascos de vidrio.

La propuesta apunta a ofrecer alternativas que conecten con jóvenes adultos y con quienes prefieren estilos súper combinables.

En decoración hay muchas novedades: alfombras de yute y algodón, felpudos de fibra de coco, divertidos diseños de velas aromáticas para un público joven, mayor variedad en cestería de fibras naturales, espejos y floreros decorativos. En mobiliario se suman mesas de arrime, reposeras y respaldos de cama de ratán, junto con perchero, sillas, mesa, mesita de luz y ratona de bambú.

A medida que lleguen los días más fríos habrá novedades en cama, como fundas de acolchado de algodón peinado y microfibra con grabados en relieve. También se suma la microfibra crinkled, una tela con rayas tejidas y textura arrugada.

Para el baño, la propuesta incluye accesorios de cerámica y poliresina, nuevos colores de toallas y batas.

Para acompañarlas se lanza un relleno innovador “3 en 1”, compuesto por 2 acolchados - uno grueso de 200 gramos y otro más delgado de 100 gramos - que pueden usarse juntos o por separado gracias a un sistema de botones que permite abrocharlos y adaptarse a distintas estaciones del año.

Una propuesta integral para disfrutar el hogar en invierno

Con esta propuesta, Arredo vuelve a ofrecer opciones pensadas para acompañar la vida en el hogar, combinando variedad, diseño y precios accesibles para renovar los distintos ambientes. Los productos ya se encuentran disponibles en todas las tiendas físicas del país y en arredo.com.uy