La era agéntica y la propuesta de Urudata para transformar los negocios con IA

Ya que la evolución tecnológica presenta novedades casi día a día, la gestión empresarial requiere también de un entendimiento constantemente actualizado sobre la IA y su evolución. Los adelantos presentados en los foros internacionales marcan una pauta sobre el rumbo de los negocios. En este contexto, Urudata compartió en el encuentro Google AI Summit las últimas tendencias globales provenientes de eventos internacionales como Google Cloud Next y Google I/O.

El propósito de la organización radica en actuar como un nexo de transferencia tecnológica, facilitando que las empresas locales comprendan el alcance de estas innovaciones y se preparen activamente para su adopción. La tecnología permite el despliegue de plataformas preparadas para introducir un cambio profundo en la estructura laboral y corporativa. De eso se trata la llamada “era agéntica” de la inteligencia artificial, probablemente el paso previo a la anunciada inteligencia artificial general.

Una nueva y vertiginosa etapa

La era agéntica es un concepto que describe la transición hacia sistemas con alta capacidad de autonomía. Frente a las interacciones iniciales caracterizadas por consultas breves y respuestas mecánicas, los agentes de inteligencia artificial operan de una manera similar a la de un colaborador digital. A estos componentes de software se les asigna un rol determinado, una identidad institucional y ciertos privilegios de acceso dentro de la estructura de la empresa. Esta configuración técnica los habilita a trazar planes intermedios, tomar decisiones operativas y ejecutar tareas de alta complejidad que corren en segundo plano durante horas o jornadas completas, facilitando procesos de investigación profunda y análisis continuo.

Google AI Summit, el evento en el que Urudata comunicó cuáles son las principales novedades en un sector que evoluciona día a día y cómo las aplica en sus servicios.

Ante este nuevo paradigma, la meta de Urudata es consolidarse como un habilitador estratégico de plataformas agénticas dentro de las organizaciones. La dirección de la empresa sostiene que la implementación aislada de herramientas resulta insuficiente frente a la necesidad de contar con un marco de trabajo integral que permita escalar las soluciones de forma ordenada. Por ello, el acompañamiento a los clientes constituye la base de su propuesta, orientándose a mitigar los temores técnicos y a estructurar una adopción que incida directamente sobre la productividad real y el rendimiento del negocio.

Gobernanza institucional y desarrollo de capacidades internas

La incorporación de agentes autónomos en el día a día corporativo exige un ordenamiento estricto para evitar desvíos en los flujos de trabajo. Las organizaciones requieren herramientas de gestión centralizada que permitan supervisar el ecosistema digital. El director de ingeniería de Urudata, Ignacio Cattivelli, destacó la importancia de contar con plataformas de gobierno que administren de forma eficiente un catálogo centralizado de agentes y que regulen los permisos de acceso, cómo se controlan las versiones de software y de qué manera interactúan los componentes entre sí. Del mismo modo, el desarrollo actual de interfaces visuales simplifica la creación de flujos de trabajo autónomos por parte de los usuarios comerciales, permitiendo modelar procesos sin necesidad de escribir código y democratizando el uso de la tecnología dentro de la firma.

La seguridad de la información corporativa y el cumplimiento del marco regulatorio vigente representan condiciones críticas en esta etapa de desarrollo. Urudata promueve el uso de entornos de ejecución completamente aislados que permiten a los agentes procesar comandos internos con total protección frente a posibles manipulaciones externas.

Asimismo, la integración de pasarelas de seguridad actúa como un monitoreo constante sobre las comunicaciones de los sistemas informáticos. Se blanquea así, de manera inmediata, cualquier intento de filtración de datos privados, información confidencial o registros sensibles de la empresa. Este blindaje operativo asegura que la innovación tecnológica avance de acuerdo a las normativas legales de protección de datos.

Por otra parte, la preparación de las organizaciones abarca tanto el aspecto técnico como la generación de capacidades en los equipos humanos. Urudata enfatiza la necesidad de adiestrar al personal interno para que aprenda a diseñar habilidades específicas en la inteligencia artificial, tales como la lectura parametrizada de documentos contables o la automatización de controles financieros. El desarrollo de estos microentrenamientos internos optimiza el rendimiento del software y permite que el conocimiento operativo se distribuya de forma homogénea en toda la organización.

El acompañamiento busca que los colaboradores adopten un rol de supervisión estratégica, validando los resultados definitivos bajo dinámicas donde la decisión final permanece en manos humanas.

Alexis Barbitta, Fernando Bique, Fernando Martínez, Fabián Fajardo y Michael Hobbins

Infraestructura de datos para el escalamiento de soluciones

La base sobre la cual se sustentan los flujos de trabajo autónomos se encuentra en la infraestructura de datos de cada compañía. El director de investigación y desarrollo de Urudata, Pablo García, agregó que una gestión ineficiente o fragmentada de los archivos corporativos distorsiona el funcionamiento de los modelos de lenguaje y eleva significativamente los costos por consumo informático. Para solucionar este inconveniente, resulta indispensable la construcción de grafos de conocimiento o capas semánticas que unifiquen la información dispersa en los diferentes sistemas de la empresa. Esta organización previa permite que el agente comprenda el contexto comercial global del negocio antes de realizar búsquedas específicas. Así se logra precisión para sus tareas cotidianas.

El enfoque de la industria se orienta en la actualidad hacia la adopción de formatos abiertos y estándares de almacenamiento analítico que garantizan que la información de valor continúe perteneciendo exclusivamente a la organización. Al desacoplar el almacenamiento de las herramientas de procesamiento tradicionales, las empresas adquieren la flexibilidad necesaria para hacer crecer su infraestructura técnica según sus requerimientos particulares. Los sistemas facilitan la actualización constante de la información mediante registros optimizados que agilizan el almacenamiento en caché y la suscripción a flujos de datos en tiempo real, evitando sobrecostos y mejorando la respuesta general de los modelos de IA.

Los cuatro oradores de Urudata: Joaquín del Campo, Agustina Fernández, Ignacio Cattivelli y Pablo García.

Esta arquitectura permite proyectar un escalamiento progresivo de las soluciones de software. Las empresas pueden pasar de implementar un único asistente a coordinar grupos especializados de agentes que operan de forma conjunta para automatizar procesos de extracción de datos, tareas de análisis científico y diagnósticos en tiempo real con los que se corrigen anomalías operativas. La utilización de interfaces universales y protocolos abiertos simplifica la conexión de estos modelos con las bases de datos corporativas, economizando los recursos de cómputo y permitiendo la colaboración directa entre diferentes agentes mediante credenciales digitales estandarizadas.

Las proyecciones del mercado tecnológico anticipan un escenario de alta interconectividad donde las dinámicas comerciales se modificarán sustancialmente. El comportamiento de los consumidores registrará cambios debido a que los clientes de una empresa podrían ser agentes autónomos gestionando transacciones y evaluando presupuestos en representación de usuarios humanos bajo límites financieros previamente autorizados. Ante esta realidad inminente, Urudata se posiciona como el socio tecnológico encargado de proveer las plataformas agénticas adecuadas y de acondicionar el entorno de datos necesario.

La preparación oportuna de las organizaciones uruguayas determinará su capacidad para integrarse a esta economía digital, donde el valor humano se concentrará en la gobernanza, el diseño de flujos estratégicos y la validación de los resultados institucionales.