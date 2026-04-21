La Casa de los Catalanes celebra 100 años en Uruguay: festejos que se extienden a Sant Jordi y Sant Joan

El Casal Català, institución que reúne a la colectividad catalana en Uruguay, celebra este año su centenario con una nutrida agenda de actividades culturales. Entre ellas se destacan las tradicionales festividades de Sant Jordi y Sant Joan, que, como es habitual, tendrán lugar en la Plaza Varela.

En el marco de esta conmemoración, la Directiva del Casal se reunió en marzo con representantes de casales del Cono Sur, con la participación de autoridades del Gobierno de Cataluña. El encuentro culminó con un taller general del que surgió un documento final concebido como hoja de ruta hacia el futuro.

Asimismo, la Intendencia de Montevideo rindió homenaje a la institución mediante la entrega de una plaqueta recordatoria, en reconocimiento al aporte de las distintas generaciones catalanas a la vida del país y, en particular, a la ciudad.

Como parte de las celebraciones, se presentó recientemente el libro Del Mediterráneo catalán al Río de la Plata uruguayo, del filólogo Joan Gratacós Guillén. La obra recoge una investigación sobre la inserción catalana en Uruguay e incluye más de veinte entrevistas a descendientes de esa colectividad, junto con documentos y registros fotográficos que enriquecen un relato accesible y de gran interés.

La presencia catalana en Uruguay se remonta al siglo XVIII y ha tenido una incidencia significativa en ámbitos como la educación —incluso en los orígenes de algunas disciplinas universitarias—, el comercio, la industria, la medicina, el teatro y la vida política. A lo largo de sus cien años, el Casal Català ha sido un punto de encuentro tanto para empresarios como para quienes llegaron al país en busca de nuevas oportunidades, así como para

exiliados de la Guerra Civil Española y personas afectadas por las consecuencias de la posguerra. En tiempos más recientes, la migración se inscribe también en dinámicas globales, con profesionales que arriban vinculados a proyectos empresariales y de expansión internacional.

La invitación a acompañar a la colectividad catalana se concreta especialmente en torno a sus dos grandes celebraciones. Sant Jordi se celebrará el sábado 25 de abril, a partir de la hora 13, en la Plaza Varela, con propuestas que incluyen gastronomía típica, espectáculos de danzas tradicionales y diversas actividades culturales. Por su parte, en junio tendrá lugar Sant Joan, con la tradicional fogata que convoca cada año a vecinos y visitantes.

Las actividades del Casal Català han sido siempre diversas y orientadas a difundir la cultura y las tradiciones de Cataluña. Se destacan la enseñanza del idioma catalán, la escuela de teatro, el taller de encaje de bolillos, las danzas tradicionales —como la sardana y el ball de bastons—, la técnica del trencadís en mosaicos, la promoción del deporte catalán y la participación en actividades deportivas a nivel local. A ello se suma la reconocida gastronomía, con especial protagonismo de la paella, que continúa siendo el plato emblemático en encuentros y celebraciones.

Fiel a su propósito fundacional de ofrecer un espacio de encuentro a su comunidad y de proyectar su cultura en la sociedad uruguaya, el Casal Català ha logrado consolidarse como una institución de referencia. Su vínculo permanente con el Municipio CH y su apoyo sostenido a la enseñanza pública —en particular, a la Escuela Cataluña N.º 150, en Paso de la Arena— dan cuenta de su compromiso con el entorno.

Los festejos continúan y se intensifican. La próxima celebración de Sant Jordi, con su tradicional símbolo del libro y la rosa, el sábado 25 de abril a partir de la hora 13 en la Plaza Varela (avenida Brasil y bulevar Artigas). Y en el mes de junio, en el mismo lugar, integrarse a los festejos de Sant Joan, con la fogata tradicional.