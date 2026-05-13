La apuesta de Prex para que los uruguayos generen ganancias con el dinero que usan todos los días

Prex presentó recientemente una propuesta inédita en el mercado uruguayo que le permite a las personas obtener ganancias diarias por el dinero que tienen en su cuenta sin necesidad de inmovilizar los fondos. Se trata de “Inversión Violeta”, una propuesta que apunta a que los saldos que los usuarios mantienen en su cuenta Prex—ya sean para pagar servicios, realizar transferencias o hacer compras— no permanezcan inactivos, sino que generen ganancias de forma automática.

“El dinero de los usuarios va a tener rendimientos que se le acredita diariamente, pero van a poder contar con esos fondos en todo momento para pagar, transferir o realizar cualquier otro gasto”, explicó Matías Carro, Country Manager de Prex Uruguay.

El principal diferencial del producto es que combina rentabilidad con disponibilidad inmediata, algo poco frecuente en el mercado local. A diferencia de otras alternativas de inversión, no requiere inmovilizar el dinero ni esperar un plazo determinado para disponer de él.

“Es un producto pensado para rentabilizar los fondos del día a día, no solo los ahorros, sino el dinero que la persona usa habitualmente”, señaló Carro y agregó que el funcionamiento de la herramienta está regulada y supervisada por el Banco Central del Uruguay (BCU).

Mediante una alianza entre Prex, Gletir (corredor de bolsa) y Valo (AFISA), el usuario abre una cuenta de inversión desde la propia aplicación, a través de la cual sus fondos se canalizan hacia un Fondo de Liquidez Inmediata de bajo riesgo. Todos los actores que participan en esta operativa están regulados por el BCU. Este fondo invierte exclusivamente en instrumentos emitidos por el Banco Central y el Estado uruguayo, lo que permite combinar bajo riesgo y alta liquidez.

Desde Prex están convencidos de que esta propuesta permitirá que muchas personas comiencen a hacer rendir su dinero. “Estamos generando una discusión que nos tiene muy orgullosos. Vemos que hay gente que por primera vez se plantea qué hacer con su plata, personas que nunca habían invertido y que ahora encuentran una alternativa que les permite hacer rendir su dinero mientras siguen usando su cuenta con normalidad”, sostuvo Carro.

En ese sentido, destacó que Inversión Violeta fue diseñada para un público masivo, tanto para quienes ya invertían y buscan una alternativa con liquidez inmediata, como para quienes nunca habían hecho rendir su dinero.

“Este producto busca romper esas creencias de que invertir es solo para algunos. Es una herramienta pensada para que cualquiera la pueda usar, que permite que el dinero en la cuenta rinda sin tener que separarlo ni tomar decisiones complejas”, afirmó.

Inversión al alcance de un clic

El funcionamiento para comenzar a usar este nuevo producto es sencillo: quienes tengan una cuenta Prex solo deben ingresar a la aplicación, dirigirse a la sección “Inversión Violeta” y activarla. A partir de ese momento, los saldos disponibles en la cuenta comienzan a generar rendimientos desde el día siguiente. Además, el acceso es amplio, ya que se puede comenzar con una inversión inicial mínima de 4.000 pesos, y luego cualquier monto —incluso uno menor— continúa generando rendimiento.

Inversión Violeta, la nueva apuesta de Prex, está pensada para rentabilizar los fondos del día a día.

Otro de los aspectos destacados es la transparencia, ya que los clientes pueden visualizar diariamente los rendimientos generados, tanto en el detalle de movimientos como en una sección específica dentro de la aplicación.

Para Carro la ventaja de este tipo de inversiones es que se va acumulando con el tiempo, sin ningún tipo de complejidad, y pueden contribuir a cubrir gastos cotidianos. “Los rendimientos generados a lo largo del mes, por ejemplo, pueden ayudar a pagar una factura de servicios, cubrir parte de una suscripción o incluso amortiguar el impacto de gastos como la tarjeta de crédito. También puede representar un ingreso adicional sin esfuerzo para quienes mantienen dinero en su cuenta de forma regular”, expresó el country manager de Prex Uruguay.

La clave es que no requiere cambiar hábitos: no hay que decidir cuánto invertir, ni cuándo retirar el dinero. De acuerdo a Carro, todo sucede en segundo plano, mientras el usuario utiliza su cuenta de forma habitual.

Innovación financiera como sello

Desde los inicios, Prex ha tenido como objetivo impulsar la innovación financiera y acercar herramientas más accesibles a los usuarios. En ese camino, recordó que la empresa lanzó la primera tarjeta prepaga internacional sin costo en Uruguay, lo que permitió que muchas personas accedieran por primera vez a servicios que requieren tarjetas internacionales, como Spotify, Uber o Netflix, o para realizar compras en exterior.

También fue pionera en ofrecer préstamos 100% digitales y en facilitar el acceso de Prex Argentina para uruguayos y Prex Brasil para realizas pagos con PIX, permitiendo a quienes viajaban a esos países realizar compras sin comisiones y con un mejor tipo de cambio.

Para Carro, Inversión Violeta se enmarca en esa apuesta de Prex por desarrollar herramientas innovadoras y accesibles. “Lo que nosotros queremos es construir productos que simplifiquen la vida financiera de los usuarios. Productos que sean fáciles de usar, que la gente entienda el lenguaje de ese producto, cómo fue construido y que sea para todos”, sostuvo.

La idea, de acuerdo al country manager, es que Prex sea la cuenta digital del día a día e integrar en una sola plataforma herramientas de pago, ahorro, inversión y crédito.

“Con Prex se puede comprar en el exterior, pagar productos y servicios, realizar cambios de moneda, pedir préstamos, transferir tanto a cuentas Prex como a otros bancos, solicitar la Prex Argentina y Brasil, y ahora también invertir el dinero de la cuenta y también en acciones de las bolsas de Estados Unidos”, contó el gerente.

Asimismo, indicó que la cuenta puede asociarse a PayPal y que también existe Prex Teen, una herramienta para adolescentes entre 12 y 18 años que permite a padres, madres o tutores supervisar los gastos. “Nuestro objetivo es satisfacer cualquier necesidad financiera que el usuario tenga”, afirmó Carro.

Crecimiento acelerado y expansión regional

La plataforma financiera, que fue fundada hace 10 años por cuatro uruguayos, ha experimentado un fuerte crecimiento y actualmente cuenta con casi 600 empleados. “Primero nació solo en Uruguay y luego lanzamos en mercados como Argentina, Perú y Chile”, dijo Carro.

Actualmente, Prex cuenta con 5 millones de usuarios en la región, de los cuales, 1,5 millones son de Uruguay. “Hemos tenido un crecimiento muy acelerado”, afirmó. En ese marco, aseguró que el objetivo de la compañía sigue siendo desarrollar “productos simples, sin fricción, que le faciliten la vida financiera a las personas”.

