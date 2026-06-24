Ingeniería uruguaya detrás de uno de los mayores hospitales construidos en América Latina en los últimos años

Considerado uno de los emprendimientos hospitalarios más importantes desarrollados en la región en los últimos años, el hospital cuenta con 50.000 m² construidos, 520 camas, cerca de 19.000 elementos de equipamiento biomédico de alta tecnología, equipamiento médico, hospitalario, vehículos e instrumental, y será el único hospital con certificación LEED del Perú.

El proyecto fue ejecutado por el Consorcio SRT, integrado por la empresa uruguaya Stiler (Grupo Avax) junto a socios internacionales.

El Hospital Antonio Lorena se prepara para convertirse en el centro asistencial más avanzado del sur del Perú. Su área de influencia alcanza a los departamentos de Cusco, Madre de Dios, Apurímac y Puno, fortaleciendo significativamente la capacidad sanitaria de toda la región.

Con una inversión de US$ 334 millones, el Hospital Antonio Lorena se convirtió en una de las obras de infraestructura sanitaria más relevantes de la región.

Equipo de Stiler: Martín Gutiérrez, gerente de Proyecto y Áreas de Apoyo; Jimena Gorostiaga, gerente de Operaciones Sucursal Perú; Marcos Aitcin, vicepresidente de Expansión y Desarrollo; Marcos Taranto, presidente ejecutivo; Marcos Dowling, vicepresidente de Finanzas.

La presentación oficial del Hospital Antonio Lorena marcó un hito para la región de Cusco al concretar un proyecto que permaneció paralizado durante años y fue una de las principales demandas de infraestructura sanitaria del sur peruano. Tras distintos procesos de reactivación, la obra fue culminada por el Consorcio SRT, integrado por Stiler y socios internacionales, permitiendo la finalización de las obras de uno de los centros asistenciales más avanzados del país.

Más de 500.000 personas accederán a servicios médicos de alta complejidad en una infraestructura de estándar internacional.

El nuevo centro de salud en cifras • 520 camas de internación, cuidados intensivos y emergencia. • 8 quirófanos de alta complejidad. • 50 consultorios externos. • 10 salas de diagnóstico por imágenes. • Centro de radioterapia oncológica. • Búnker especializado para Braquiterapia. • Más de 19.000 equipos médicos instalados.

Entre los equipos más destacados se encuentran en el sector de radioterapia un acelerador lineal para tratamientos oncológicos y la sala especializada para braquiterapia. En el sector de radiología encontramos un resonador magnético de última generación, un tomógrafo de 620 cortes y un tomógrafo de simulación. Y en el sector de cirugía podemos encontrar un cineangiógrafo y un sistema neuronavegador

La instalación de cerca de 19.000 equipos médicos posiciona al hospital entre los centros asistenciales más avanzados del Perú.

Uno de los principales impactos del nuevo hospital será la descentralización de la atención oncológica especializada. Por primera vez, miles de pacientes del sur del Perú podrán acceder a estudios clínicos de radiología con equipos de última generación, así como a tratamientos complejos de radioterapia sin necesidad de trasladarse a Lima, reduciendo los costos que las familias deben asumir ante este tipo de tratamientos, los tiempos de espera para acceder a los mismos, y sobre todo aumentando significativamente la esperanza de vida de pacientes diagnosticados con todo tipo de cáncer.

Ingeniería uruguaya para un proyecto sin precedentes

Uno de los mayores desafíos del proyecto consistió en recuperar una estructura preexistente y adaptarla a los más altos estándares internacionales de construcción hospitalaria.

El equipo técnico desarrolló un proceso de reforzamiento estructural que multiplicó por diez la superficie inicialmente prevista de fibra de carbono, incorporando además 15 toneladas de refuerzos metálicos.

La ejecución se realizó bajo modalidad fast-track, permitiendo avanzar simultáneamente en diferentes actividades de diseño, construcción, instalaciones y montaje de equipamiento médico, con el objetivo de optimizar los plazos del proyecto. Esta modalidad de ejecución es habitual en proyectos hospitalarios de alta complejidad, ya que exige una coordinación intensiva entre diseño, compras, logística, ejecución y equipamiento.

Asimismo, la totalidad del proyecto fue gestionada en BIM, tanto en la etapa de diseño, como en la etapa de construcción y equipamiento. En esta última etapa, el modelo BIM fue una herramienta clave utilizada para controlar la ejecución asi como también el avance físico (modalidad 4D BIM + Cronograma), y la valorización mensual del proyecto. Para la ejecución de la obra el modelo fue desarrollado en LOD 450, lo que exige un alto nivel de detalle y precisión en el modelado, asi como en la información de los parámetros del modelo.

El único hospital LEED del Perú

El Hospital Antonio Lorena será además el único hospital peruano con certificación LEED, reconocimiento internacional otorgado a edificios que cumplen exigentes estándares de eficiencia energética, sostenibilidad y desempeño ambiental.

La distinción posiciona al proyecto entre las infraestructuras sanitarias más avanzadas de la región desde el punto de vista tecnológico y ambiental.

Una capacidad desarrollada desde Uruguay

Para Stiler, la participación en esta obra representa la consolidación de capacidades técnicas que hoy permiten a una empresa uruguaya competir y ejecutar proyectos de escala internacional.

"Participar en una obra que transformará la atención médica de más de medio millón de personas es un enorme orgullo para STILER y una demostración de que desde Uruguay podemos desarrollar proyectos de infraestructura de escala internacional con los más altos estándares técnicos y de calidad", señaló Marcos Taranto, CEO de Stiler.

