Hold: cuando el ahorro en piscinas es saludable para el agua, los usuarios y los costos

Construir una piscina suele representar una inversión importante, pero su costo no termina cuando finaliza la obra. El mantenimiento, el consumo energético, la reposición de equipos, el uso de productos químicos y las horas de trabajo forman parte de una estructura de gastos que se mantiene durante toda la vida útil de la instalación. Por ello, cada vez más administradores de edificios, hoteles y clubes deportivos analizan alternativas que permitan reducir los costos de mantenimiento y optimizar la calidad del agua.

Ante este escenario, la empresa uruguaya Hold promueve sistemas de tratamiento basados en ionización de cobre y plata 1000, una tecnología que apunta a reducir significativamente el uso de cloro y otros productos químicos, al tiempo que automatiza el proceso de control y desinfección.

Según el Ing. Pedro D. Peradotto, director de la empresa, uno de los principales desafíos consiste en cambiar la forma en que se evalúa el costo de una piscina. «Muchas veces se mira solamente la inversión inicial, pero lo importante es analizar cuánto cuesta mantenerla durante años», señaló.

Más allá de la inversión

El tratamiento tradicional de piscinas suele requerir una combinación permanente de cloro, alguicidas, correctores de pH y otros productos destinados a conservar la calidad del agua. A esos costos se suman tareas de supervisión, controles periódicos y reposición de insumos.

En instalaciones de uso intensivo, estos costos pueden representar una parte significativa del presupuesto operativo anual. El sistema Hold se basa en automatizar totalmente estos procesos mediante sensores y sistemas de dosificación que ajustan el tratamiento según las condiciones reales de uso. El director explicó que esto permite disminuir la intervención manual y reducir el consumo de productos químicos sin afectar los estándares de desinfección.

Ing. Pedro D. Peradotto, director de Hold

En números

Según datos proporcionados por la administración de tres torres en Punta del Este, antes de la instalación del sistema Hold, el tratamiento de las tres piscinas demandaba un gasto anual promedio de US$ 84 por m3 de agua. Tras la implementación de la tecnología en 2018, el costo operativo anual descendió a US$ 12 por m3. Esto se tradujo en un ahorro promedio de US$ 72 por m3 de agua por año. De acuerdo con los registros analizados por la empresa, hubo una reducción efectiva de costos del 85% respecto al tratamiento tradicional.

Considerando el período 2018-2025, el ahorro acumulado bruto alcanzó US$ 138.425. Una vez descontadas la inversión en el sistema Hold y las tareas de mantenimiento posteriores, el ahorro neto informado asciende a US$ 78.004. Los cálculos corresponden a tres piscinas con un volumen total de 258 m3 de agua. «La documentación de estos números está a disposición de los posibles clientes», agregó el director.

Impacto económico de uso del sistema Hold

Amortización

De acuerdo con el informe elaborado a partir de los registros de la administración de las torres, la amortización se produjo en aproximadamente 38 meses.

«Muchas personas preguntan en qué nos basamos para afirmar estos niveles de ahorro. En este caso contamos con información proveniente de las administraciones encargadas de las piscinas y con más de siete años de funcionamiento de los equipos instalados», afirmó el director.

La empresa señala que los plazos de amortización pueden variar según el tamaño de la piscina, la cantidad de usuarios y la intensidad de uso. Además, sostiene que el ahorro operativo constituye uno de los principales factores que explican el interés creciente por este tipo de soluciones.

Costos ocultos

Si bien el ahorro en productos químicos constituye uno de los aspectos más visibles, la empresa sostiene que existen otros costos asociados al mantenimiento de una piscina que suelen pasar desapercibidos. Entre ellos figuran las horas de supervisión, las tareas de control manual y el desgaste de componentes como bombas, filtros y cañerías.

Según Hold, la reducción del uso de agentes químicos agresivos puede contribuir a disminuir los efectos corrosivos sobre la infraestructura de la piscina y sus equipos asociados. Esto puede traducirse en una mayor vida útil de distintos componentes y en menores necesidades de reparación o sustitución a largo plazo.

A ello se suma la automatización de los procesos de monitoreo y dosificación, que reduce la cantidad de intervenciones manuales necesarias para mantener el agua dentro de los parámetros establecidos. De acuerdo con el director, esto permite reducir la carga operativa del personal encargado del mantenimiento.

«El ahorro no está solamente en los productos químicos. También aparece en la reducción de tareas de control y en la preservación de los equipos vinculados al funcionamiento de la piscina», afirmó.