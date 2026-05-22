Grupo Hughes & Rienzi marca un nuevo hito: Ona Lake Village

Con más de dos décadas de trayectoria, Grupo Hughes & Rienzi fue pionero en la transformación de Carrasco Este, anticipando su crecimiento y liderando su transformación con proyectos que definieron el perfil de la zona. Hoy da un paso más al lanzar Ona Lake Village, una propuesta que integra arquitectura, naturaleza y bienestar en un mismo lugar.

Lago, playa y bosque

Ubicado sobre el lago La Caleta, frente al Parque Roosevelt y a solo 5 minutos del centro de Carrasco, Ona se desarrolla en un predio de más de 10.000 m². Ofrece apartamentos de 1 a 4 dormitorios, que se caracterizan por su funcionalidad, sus amplias terrazas con barbacoa a gas y sus delicadas terminaciones. Los grandes ventanales de piso a techo, además de brindar la máxima luminosidad, permiten disfrutar de increíbles panorámicas sobre el lago y al parque y adentrarse en los jardines que rodean el proyecto.

«La arquitectura tiene que adaptarse a nuevas formas de habitar, donde los espacios y el vínculo con el entorno son esenciales. Ona responde a esa visión y logra una síntesis perfecta entre diseño, naturaleza y calidad de vida», explica Omar Rienzi, cofundador de Grupo Hughes & Rienzi.

La obra de Ona Lake Village comenzará durante el segundo semestre de 2026



Disfrute

La playa privada y el muelle sobre el lago se integran a un entorno único, rodeado de naturaleza y vistas abiertas al agua. Las áreas verdes y las piscinas interior y exterior generan espacios de bienestar pensados para disfrutar durante todo el año, mientras que el gimnasio y el cowork acompañan el ritmo diario con comodidad y funcionalidad. El club house con sala de pool, junto a la barbacoa con parrillero, completan un conjunto diseñado para compartir y disfrutar sin salir de casa.

«En un mismo día podés hacer gimnasia, trabajar en el cowork, disfrutar de un asado en la barbacoa, relajarte en las piscinas y dar un paseo en kayak por el lago», destaca Nicolás Rienzi, cofundador de Grupo Hughes & Rienzi. «El lago y el bosque dejan de ser paisaje para convertirse en parte de la vida cotidiana. No se trata solo del lugar, sino de cómo querés vivirlo», agrega.

Esa lógica de disfrute se extiende también al diseño de los espacios exteriores. Desarrollados por Identidad Paisajismo, el entorno no solo acompaña, sino que potencia la forma de habitar Ona.

Amenities Playa privada y muelle

Piscinas interior y exterior

Barbacoa con parrillero

Club House con sala de pool

Gimnasio y cowork



Desarrollo e identidad

Detrás de esa nueva forma de entender el habitar, hay una trayectoria que la respalda y le da sustento. El recorrido de Grupo Hughes & Rienzi es una pieza activa en la propuesta de Ona. Su experiencia se refleja en las decisiones de diseño, la escala de los emprendimientos y el nivel de resolución. «Desarrollar con identidad significa que las personas ingresan a un proyecto nuestro y lo reconocen como tal, significa dar una impronta que se nota y se valora. Lograr identidad desde antes de que esté construido es un desafío enorme y trabajoso, pero que nos da un excelente resultado», afirma Adolfo Hughes, cofundador del grupo.

Ona es la consolidación de una forma de proyectar que el grupo ha sostenido en el tiempo. Una lógica que también se refleja en el vínculo con quienes eligen sus desarrollos y en la continuidad de esa relación.

«Nos esforzamos por superarnos en cada proyecto y que la experiencia de quienes viven en ellos sea consistente con lo que prometemos. Que clientes que confían en nosotros vuelvan a elegirnos confirma que vamos por el camino correcto», sostiene Nicolás.

Ona refleja nuestra identidad en una propuesta irrepetible

El valor del detalle

En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, diferenciarse es una condición indispensable. Para el grupo, esa diferenciación no responde solo a un factor, sino a una forma de trabajo que atraviesa todo el proceso.

«Escuchando siempre al cliente, viendo cuáles son sus necesidades, qué valora, qué cosas prioriza y qué cosas cambiaría. Esa interacción es clave: nos permite diferenciarnos y volcar lo aprendido en cada detalle», explica Nicolás. Esa manera de concebir cada proyecto se refleja en Ona, una propuesta pensada para vivir en un entorno único frente al lago y al parque. Pero también representa una oportunidad de inversión respaldada por el crecimiento y la valorización sostenida de la zona.

«Para vivir es un lugar espectacular, que conjuga vivir cómodo, cerca y tranquilo en un entorno único. Y para invertir sin duda el desarrollo que tiene la zona y la valorización lograda, representan un refugio de valor fundamental», sostiene Adolfo.