Grupo Disco Uruguay reconoció a sus principales socios comerciales con la entrega de los Premios GDU

En un encuentro que reunió a los principales socios comerciales de la compañía, Grupo Disco Uruguay (GDU) celebró la quinta edición de los Premios GDU, con un encuentro en el club de ejecutivos Piso 40 junto a los proveedores destacados del año. La instancia puso en valor el rol estratégico que cumplen quienes forman parte de su cadena de abastecimiento, reconociendo las mejores prácticas de los proveedores de Fresh Market, Disco, Devoto, Devoto Express y Géant.

La colaboración con su red de más de 1.000 proveedores es un pilar estratégico para Grupo Disco Uruguay, que hoy cuenta con 91 locales distribuidos en Montevideo, Maldonado, Canelones y San José, y proyecta su expansión hacia Colonia. En ese entramado, los Premios GDU buscan reconocer a quienes, desde distintos rubros, contribuyen a fortalecer la propuesta comercial de la compañía y a acompañar su crecimiento sostenido en el país.

El principal galardón fue otorgado a Schneck, que fue reconocido como “Proveedor del Año”, en mérito a su excelente desempeño, la calidad de sus productos, las buenas prácticas implementadas y los valores que impulsa como marca.

Además se entregaron distinciones en las categorías de excelencia logística, estrategia digital, generación de valor y sostenibilidad, destacando el aporte de distintos socios comerciales al desarrollo del negocio.

Juan Palacios, director general de GDU, se refirió al presente y futuro de la compañía, destacando el camino de crecimiento y transformación que vienen construyendo junto a sus socios comerciales. “Todos ustedes han realizado una gestión excelente. Estamos muy felices de contar con socios como ustedes, que comparten nuestros valores, se comprometen con la calidad y buscan permanentemente ir un paso más allá en el camino de la excelencia”, señaló.

La colaboración estrecha con los proveedores ha sido un factor determinante en la evolución de GDU, impulsando cambios en los hábitos de consumo de los uruguayos, con una mayor incorporación de productos orientados a una alimentación más consciente y saludable, así como soluciones que facilitan el día a día.

El encuentro no solo permitió reconocer a los proveedores destacados, sino también fortalecer vínculos y generar un espacio de intercambio sobre tendencias del mercado, innovación y estrategia.

Como en cada edición, los premios fueron diseñados y elaborados por Sellin, con el trabajo de artesanos locales, reforzando el compromiso con la producción nacional