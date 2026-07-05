Grupo Agencia y la Universidad ORT Uruguay desarrollan una innovadora solución para inspeccionar cubiertas

La innovación suele nacer de necesidades concretas. En Grupo Agencia, una de ellas estaba vinculada a optimizar el tiempo y la precisión de un proceso clave para el mantenimiento de su flota. A partir de ese desafío, la empresa impulsó un proyecto junto a estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay que dio lugar a una solución tecnológica para digitalizar la inspección de las cubiertas y mejorar el seguimiento de su estado.

Hasta ese momento, el control del desgaste de los neumáticos se realizaba de forma manual. Los operarios debían recorrer vehículo por vehículo, registrar las mediciones y luego cargarlas nuevamente en el sistema, un proceso que demandaba tiempo y duplicaba tareas.

"El principal problema era que nuestros funcionarios perdían mucho tiempo recorriendo coche por coche, anotando manualmente las mediciones y después cargándolas en la plataforma. Este dispositivo facilita todo ese proceso", explicó Dylan Castelluccio, integrante del área de Desarrollo e Innovación de Grupo Agencia.

Funcionario de Grupo Agencia utiliza el dispositivo desarrollado junto a la Universidad ORT Uruguay para medir el desgaste de las cubiertas.

Del papel a la nube

El desarrollo consistió en un calibre digital inteligente capaz de medir la profundidad de las cubiertas y enviar automáticamente la información mediante Bluetooth a una aplicación móvil. Desde ahí, los datos se almacenan en la nube y se integran al sistema de gestión de la empresa, permitiendo conocer en tiempo real el estado de cada neumático y determinar si corresponde realizar una rotación o un recambio.

"La solución consta de dos partes: un dispositivo de hardware y una aplicación móvil donde el operario visualiza todas las mediciones. A eso se suma la información que viaja hacia la nube, cerrando todo el circuito con el menor margen de error posible", detalló Felipe Santisteban, estudiante de Ingeniería en Electrónica de la Universidad ORT Uruguay e integrante del equipo desarrollador.

La iniciativa formó parte del Proyecto Integrador 3, una asignatura de la Facultad de Ingeniería dictada por Diego Sáez y Nicolás Cremona que acerca a estudiantes de Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones y Eléctrica a desafíos reales planteados por empresas. Durante cuatro meses, el equipo trabajó en el desarrollo del primer prototipo, que luego continuó perfeccionándose en conjunto con Grupo Agencia mediante sucesivas etapas de prueba y mejora.

"Los proyectos de electrónica son altamente iterativos. Logramos un dispositivo completamente funcional, pero seguimos incorporando mejoras para llegar a una versión cada vez más preparada para producción", señaló Santisteban.

El dispositivo desarrollado en conjunto con la Universidad ORT Uruguay se integra con una aplicación móvil para registrar las mediciones

Resultados a la vista

La herramienta comenzó a utilizarse hace aproximadamente seis meses y los cambios ya son visibles en el trabajo cotidiano del taller. El Grupo Agencia administra una flota de 78 vehículos entre las empresas Agencia Central, Sabelín, Chadre y COA, cada uno equipado con entre ocho y once cubiertas. Según Castelluccio, el tiempo de inspección por vehículo pasó de unos 30 minutos a apenas cinco, mientras que la empresa dejó de revisar cuatro o cinco coches por semana para inspeccionar prácticamente toda su flota en un plazo de dos semanas.

"Hoy tenemos al funcionario mucho más enfocado en el cuidado de las cubiertas y en la planificación de las rotaciones. Eso nos permitió mejorar los tiempos de inspección, reducir desgastes agresivos y prevenir roturas", afirmó.

Además de optimizar los procesos internos, la digitalización permite contar con información histórica para realizar un seguimiento más preciso del comportamiento de cada neumático y mejorar la planificación del mantenimiento preventivo.

Aprendizaje compartido

Más allá del desarrollo tecnológico, tanto la empresa como los estudiantes destacaron el valor del trabajo colaborativo.

Para Elías Marichal, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, el proyecto representó el primer contacto con una necesidad empresarial concreta. "Tuvimos que cambiar la forma de trabajar, investigar mucho más y entender exactamente qué necesitaba la empresa para desarrollar una solución completa", comentó.

Su compañero de carrera, Joaquín Aldado, destacó que el intercambio permanente con Grupo Agencia fue determinante para alcanzar el resultado final. "A partir del primer prototipo recibimos una devolución muy valiosa que nos permitió seguir evolucionando el dispositivo hasta integrar la solución con su sistema de gestión", explicó.

De izquierda a derecha: Mario Othegui, Gerardo Llofriu, Fernando Penades, Dylan Castelluccio y Gastón Ocampo, de Grupo Agencia; Felipe Santisteban, Joaquín Aldado y Elías Marichal, de la Universidad ORT Uruguay.

La experiencia también dio origen a un convenio entre Grupo Agencia y la Universidad ORT Uruguay para promover nuevos proyectos conjuntos y fortalecer el vínculo entre la academia y el sector productivo. Ese acercamiento también abrió nuevas oportunidades de formación dentro de la empresa: Castelluccio comenzó a cursar una carrera en la universidad, un ejemplo de cómo este tipo de iniciativas pueden trascender el proyecto puntual y generar oportunidades de desarrollo.

Además, actualmente Grupo Agencia trabaja junto a estudiantes de la Universidad ORT Uruguay en un nuevo proyecto de innovación para DAC, empresa del grupo, que continúa profundizando esa colaboración entre la empresa y el ámbito académico. Aunque la iniciativa aún se encuentra en desarrollo y sus detalles se darán a conocer más adelante, refleja la apuesta de Grupo Agencia por la mejora continua, la incorporación de tecnología y el desarrollo de soluciones que aporten valor tanto a la operación como a sus clientes.