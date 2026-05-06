Geely EX2 llegó a Uruguay: el vehículo eléctrico de alta calidad apuesta a crecer en un mercado en expansión

La movilidad eléctrica sigue ganando terreno en Uruguay y suma nuevos actores. Con un posicionamiento global consolidado y cifras que lo respaldan, el Geely EX2 desembarcó en el país para ampliar el acceso a vehículos eléctricos de alta calidad, en un contexto de creciente interés por soluciones de transporte más eficientes y sostenibles.

El modelo, que superó las 465.000 unidades vendidas a nivel mundial en 2025 y alcanzó el millón en apenas 14 meses desde su lanzamiento, llegó al mercado local acompañado de una estrategia que combina volumen, tecnología y experiencia de marca.

Su arribo se concretó con un evento exclusivo en el Shopping de Autos, donde la compañía realizó la entrega de las primeras unidades a clientes, en una jornada que buscó reforzar el vínculo con los nuevos usuarios y posicionar al vehículo como referente en su segmento.

Más que una instancia protocolar, la actividad se planteó como una experiencia. Clientes, directivos e influencers participaron de una ceremonia que incluyó presentaciones técnicas, instancias de intercambio y propuestas pensadas para acompañar el momento de la adquisición del auto. La marca apostó a generar cercanía con los primeros compradores, entendiendo que son embajadores clave en la adopción de nuevas tecnologías en el mercado local.

Dos versiones de un mismo modelo

El Geely EX2 se presenta en dos versiones, Pro y Max, con una propuesta que pone el foco en tres ejes centrales: conectividad, seguridad y eficiencia. En materia tecnológica, incorpora un sistema de infoentretenimiento con pantalla central de 14,6 pulgadas de alta definición, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, alineado con las demandas de usuarios cada vez más habituados a ecosistemas digitales integrados.

Geely EX2

En términos de seguridad, el modelo incluye de serie seis airbags y un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que refuerzan los estándares del segmento. Estas prestaciones responden a una tendencia global que prioriza la protección activa y pasiva como factores determinantes en la decisión de compra.

La autonomía es otro de los puntos destacados, ya que ofrece hasta 395 km (NEDC). El EX2 se posiciona como una alternativa competitiva tanto para el uso urbano como para desplazamientos interdepartamentales, uno de los desafíos habituales para la adopción de vehículos eléctricos en mercados de escala media como el uruguayo.

A nivel de diseño y arquitectura, el modelo se construye sobre la plataforma GEA de Geely, lo que le permite optimizar el espacio interior sin resignar dimensiones compactas. En ese sentido, uno de los diferenciales es la incorporación de un baúl delantero de 70 litros que se suma a la capacidad de carga trasera y mejora la versatilidad del vehículo.

Una marca de respaldo internacional

En el mercado mundial el Geely EX2 se convirtió en un fenómeno de ventas que alcanzó las 500.000 entregas en apenas 14 meses desde su lanzamiento. Su llegada a Uruguay sucede tras el éxito del modelo en mercados competitivos como Brasil, donde alcanzó el segundo puesto en ventas a 16 días de su debut y como China, donde fue el vehículo eléctrico más vendido de 2025.

Presentación Geely EX2

Este lanzamiento se inscribe dentro de la estrategia global de expansión de Geely Auto Group, que en 2025 superó los tres millones de unidades vendidas a nivel mundial. En ese marco, el Geely EX2 cumple un rol clave: acercar la movilidad eléctrica a un público más amplio, combinando diseño, tecnología y eficiencia en una propuesta de valor accesible.

Con este movimiento, la compañía no solo amplía su presencia en Uruguay, sino que también busca posicionarse como un actor relevante en la transformación del mercado automotor local con una apuesta: capitalizar el crecimiento de la demanda por vehículos eléctricos y consolidar una oferta que responda tanto a las necesidades actuales como a las expectativas futuras.

