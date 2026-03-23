Formación en Negociación Colectiva y Relaciones Laborales en la Universidad de la Empresa

El Instituto del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de la Empresa (UDE) que dirige el Dr. Pablo Mieres, anunció que se encuentra abierto el período de inscripciones para el Diplomado en Negociación Colectiva y Relaciones Laborales, una formación diseñada para brindar herramientas actuales, multidisciplinarias y aplicadas, que permitan desenvolverse con solvencia en contextos laborales cada vez más complejos.

Este programa propone un abordaje integral de la negociación colectiva y las relaciones laborales, combinando fundamentos teóricos, análisis de casos y desarrollo de estrategias aplicables a la realidad profesional.

Está dirigido a profesionales, técnicos y actores vinculados al ámbito laboral, entre ellos estudiantes y egresados de Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos; docentes e investigadores en temática laboral; abogados, jueces y fiscales del ámbito laboral; asesores de empresas y sindicatos; integrantes de Consejos de Salarios; funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y equipos de Recursos Humanos del sector público y privado

El inicio del curso es el próximo 5 de mayo, con una duración de 120 horas bajo una modalidad híbrida.

Los días son martes y jueves, de 18:30 a 20:30 horas. En tanto la modalidad es híbibrida: presencial en Sede Central de UDE –Soriano 959– y online en vivo vía Zoom.

A lo largo del Diploma, los participantes desarrollarán competencias clave para la gestión de conflictos, la interpretación normativa, la negociación estratégica y el análisis de nuevas tendencias del mundo del trabajo, incluyendo fenómenos como el teletrabajo y el impacto de la inteligencia artificial.