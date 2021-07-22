Ford y Lyft se unieron y lanzarán servicio de robotaxis en Miami

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La meta es que unos 1.000 robotaxis funcionen en la red Lyft en múltiples ciudades en los próximos cinco años.

EFE

Ford anunció el miércoles que a finales de año lanzará en Miami un servicio de taxis autónomos junto con la compañía de transporte de pasajeros Lyft y la empresa de inteligencia artificial Argo AI, que ampliarán a principios de 2022 a la ciudad de Austin (Texas).

Los robotaxis circularán bajo el nombre de Lyft con el sistema de conducción autónoma de Argo AI pero tendrán conductor de seguridad para situaciones de emergencia, cuando las primeras unidades circulen en Miami a finales de año y en Austin a inicios de 2022.

Ford dijo en un comunicado que a esa fase inicial le seguirá una de expansión: la meta es que unos 1.000 robotaxis funcionen en la red Lyft en múltiples ciudades en los próximos cinco años.

Ford lleva meses realizando pruebas limitadas con el sistema de conducción autónoma de Argo AI en Austin, Miami, Detroit, Palo Alto, Pittsburgh y Washington D.C.

El consejero delegado de Ford Autonomous Vehicles, la unidad dedicada al desarrollo de vehículos sin conductor, Scott Griffith, afirmó que el acuerdo «es un paso crucial hacia la operación comercial completa» de vehículos autónomos en ambientes urbanos.

Como parte del acuerdo, Lyft recibirá un 2,5% de las acciones de Argo AI a cambio de la información que la empresa de transporte recopilará de su flota de vehículos.

Argo AI es una empresa de inteligencia artificial y desarrollo de conducción autónoma, en la que Ford y Volkswagen cuentan con una participación.

El acuerdo se produce en un momento en que Lyft y su rival Uber han desistido en sus planes originales del desarrollo propio de la tecnología de la conducción autónoma.

En abril, Lyft anunció la venta de su unidad de vehículos autónomos a Toyota por US$ 550 millones, mientras que unos meses antes, en diciembre, Uber hizo lo propio a la empresa emergente Aurora, que está respaldada por Hyundai y Amazon.