Ford fortalece su vínculo con el agro uruguayo a partir de su portafolio y presencia en el interior del país

La participación en la Expoactiva Nacional es una instancia clave para el vínculo entre la industria automotriz y el sector del agro. Para Multimotors, importador y distribuidor oficial de Ford en Uruguay, la presencia sostenida en este ámbito responde a una lógica que trasciende lo comercial.

“Es el encuentro más relevante del año del sector agropecuario, no solo por su magnitud, sino por lo que representa: un espacio donde conviven la tradición, la innovación y el futuro”, afirmó Mateo Pascual, director comercial de Multimotors.

Stand de Multimotors en Expoactiva 2026

Según explicó, la participación ininterrumpida en este evento refleja la intención de la marca de involucrarse activamente en un segmento que considera clave. “No es solo una instancia de exhibición, sino un espacio fundamental para reforzar el vínculo, entender al cliente y evolucionar nuestra propuesta en función de sus necesidades reales”, señaló.

En esa línea, también adelantó que la estrategia incluye fortalecer la presencia territorial, con foco en el litoral del país, con la apertura de un local en Paysandú, como parte de una red que busca asegurar cobertura, cercanía operativa y respaldo posventa en todo el territorio.

Stand de Ford (Multimotors) en Expoactiva 2026

Experiencia de marca en territorio

El stand de Ford fue uno de los más destacados, tanto por su despliegue como por su enfoque conceptual, con el objetivo de reflejar en el espacio físico los estándares globales de la marca y su evolución hacia una experiencia centrada en el cliente.

“La idea fue construir un stand alineado con esos estándares, reflejando una marca que pone cada vez más al cliente en el centro y que busca elevar su experiencia en cada punto de contacto”, explicó Pascual.

En ese sentido, sostuvo que el posicionamiento actual apunta a una propuesta de carácter más premium dentro de los segmentos en los que participa. “El stand fue una forma de materializar esa evolución, tanto para quienes aún no son clientes como para quienes ya forman parte de la marca”, agregó.

Stand de Multimotors en Expoactiva 2026

Portafolio amplio y nuevas tecnologías

La expo también fue el escenario elegido para presentar el lineup 2026, que sintetiza la estrategia actual de Ford en el mercado local. La propuesta se estructura en torno a tres pilares: Ranger nueva generación, Territory híbrida y Maverick.

Dentro de ese esquema, la Ranger ocupa un rol central. “Es la columna vertebral del negocio, tanto en Uruguay como a nivel regional”, afirmó el director comercial. El modelo se produce en Argentina, en una planta que fue recientemente modernizada para esta nueva generación, acompañando la evolución tecnológica de la propuesta.

A su vez, destacó la buena recepción de la Territory híbrida desde su lanzamiento, con una demanda sostenida en el mercado. La oferta se complementa con versiones más orientadas a performance y experiencia, como las variantes Raptor y la línea F-150, además del reciente lanzamiento del Bronco V6.

“Hoy ofrecemos la línea de pick-ups más completa del mercado uruguayo, cubriendo un amplio espectro de necesidades y perfiles de cliente”, sostuvo Pascual.

Vista interior de Ford Ranger Raptor

Un vínculo que se redefine

La relación entre la marca y el agro no es nueva, pero sí ha ido evolucionando en función de las transformaciones del propio sector. Según Pascual, el campo sigue siendo un espacio central donde los vehículos se ponen a prueba en condiciones reales. “Es uno de los principales usuarios de nuestros productos. Ahí se valida su capacidad en términos de trabajo intensivo, confiabilidad y versatilidad”, explicó.

Sin embargo, también advirtió un cambio en las expectativas del cliente. “Hoy ese mismo usuario no solo busca una herramienta de trabajo, sino también confort, tecnología y uso personal. Ahí es donde nuestra oferta logra diferenciarse”, afirmó.

En ese contexto, la participación en este tipo de eventos permite a la marca generar instancias de contacto directo con el público, tanto con clientes actuales como potenciales. “Nos da la posibilidad de acercar los productos, escuchar de primera mano y entender mejor cómo acompañar la actividad del agro desde nuestro rubro”, señaló Pascual.

En ese intercambio, agregó, no solo se consolidan vínculos, sino que también se amplía el alcance de la marca hacia nuevos perfiles de usuario.

Vista lateral de la Ford Bronco V6

Estrategia con eje en la elección

La apuesta actual de Ford se apoya en el concepto “Power of Choice”, que apunta a ofrecer distintas alternativas según las necesidades de cada cliente.

“Se trata de darle al usuario la posibilidad de elegir el vehículo que mejor se adapte a su estilo de vida”, explicó.

En Uruguay, esto se traduce en un portafolio más diverso, que combina utilitarios tradicionales con nuevas opciones electrificadas y vehículos recreativos, capaces de adaptarse tanto a entornos de trabajo intensivo como a un uso cotidiano o personal. Un enfoque que, según la marca, busca responder a un cliente cada vez más exigente, que combina necesidades productivas con nuevas formas de uso y de relación con el vehículo.