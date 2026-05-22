Flow expande su propuesta deportiva y asegura los grandes eventos internacionales

A partir de este acuerdo, Flow incorpora a su grilla 3 canales con contenidos clave que incluyen la transmisión de los 104 partidos del Mundial de la FIFA 2026, la Copa América, los Mundiales Sub 17 y Sub 20 consolidando una cobertura completa de los principales torneos organizados por la FIFA y las confederaciones continentales.

La propuesta se potencia con la Copa Sudamericana, uno de los certámenes más importantes del fútbol de clubes de la región, y con una mayor cantidad de partidos de las ligas europeas y sudamericanas, incluyendo competencias de España, Italia, Francia, Brasil, Holanda y Portugal, ampliando notablemente la oferta para los fanáticos del fútbol internacional.

El básquetbol también tiene un lugar protagónico, con la incorporación de las Eliminatorias FIBA, que seguirán el camino de la Selección Uruguaya rumbo a las grandes citas mundiales, reforzando el compromiso de Flow con el deporte nacional e internacional.

Además, la plataforma suma eventos destacados de otros deportes, como el Giro de Italia, una de las competencias ciclísticas más prestigiosas del mundo, con una destacada participación del ciclista maldonadense Thomas Silva, llevando el deporte uruguayo a las máximas instancias internacionales.

Los 3 nuevos canales se agregan en las frecuencias 121, 122 y 123, tanto en la grilla de Flow TV, como en Flow Box y Flow APP, lo que hará posible ver estos contenidos en el televisor o en cualquier otro dispositivo. Con esta ampliación, Flow reafirma su objetivo de ofrecer una experiencia integral de entretenimiento, acercando a sus usuarios los torneos y competencias más importantes, en vivo y en un solo lugar.

“Con esta incorporación reforzamos nuestra propuesta deportiva y garantizamos a nuestros clientes el acceso a los grandes eventos que marcan la agenda deportiva mundial. Flow sigue creciendo para que la gente viva el deporte como nunca antes”, destacó Guillermo Valente, gerente general de Flow Uruguay.

De esta manera, Flow se consolida como una de las plataformas más completas del mercado, combinando contenidos de alta calidad, grandes eventos en vivo y una oferta deportiva cada vez más amplia, pensada para todos los públicos.