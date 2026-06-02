Fiat Toro llega renovada con nuevo diseño, más tecnología y la incorporación de la versión Ultra

Fiat presenta en Uruguay la renovación de la Toro, la pickup que redefinió el segmento de las camionetas compactas en la región y que ahora incorpora una actualización estética (“facelift”), mejoras de equipamiento y una gama compuesta por las versiones Freedom, Volcano y la nueva tope de gama Ultra, con un perfil más sofisticado y aventurero.

La nueva Fiat Toro evoluciona manteniendo el equilibrio entre la confort de un SUV, capacidad de trabajo y tecnología, características que la convirtieron en una referencia dentro de su categoría.

La actualización de la Toro introduce cambios visuales que refuerzan su personalidad robusta y moderna. El frontal adopta un nuevo diseño de parrilla, paragolpes rediseñados y faros Full LED, aportando una imagen más tecnológica y agresiva.

También se incorporan nuevos diseños de llantas, detalles exteriores específicos según versión y nuevas terminaciones interiores que elevan la percepción de calidad y refinamiento en toda la gama.

La nueva gama Fiat Toro queda conformada por tres versiones: Freedom, Volcano y Ultra. Cada una ofrece una propuesta diferenciada, adaptándose tanto a usuarios urbanos como a quienes buscan capacidad para viajes, trabajo o aventura.

La versión Freedom combina versatilidad y equipamiento con un enfoque práctico y funcional. Entre sus principales atributos se destacan: central multimedia con pantalla táctil 8.4”; compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay; cámara de retroceso; climatizador automático; llantas de aleación; control de velocidad crucero; siete airbags; y múltiples asistencias de seguridad y conducción.



Fiat Toro 2026





En tanto, la Toro Volcano suma una propuesta más sofisticada, incorporando mayores niveles de confort y tecnología, con tapizados premium, asiento con regulación eléctrica para el conductor, acceso y arranque sin llave, panel de instrumentos digital, cargador inalámbrico para smartphones, faros Full LED, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sistemas de seguridad ADAS y siete airbags.

Nueva Toro Ultra con alto nivel de equipamiento

La gran novedad de la gama es la incorporación de la nueva Toro Ultra, una versión desarrollada para clientes que buscan una pick up con fuerte personalidad, alto nivel de equipamiento y una estética más exclusiva.

Exteriormente, la Toro Ultra se distingue por su imagen imponente y deportiva, con detalles oscurecidos, llantas exclusivas, barra marítima integrada, cobertor rígido de caja y terminaciones específicas que resaltan su carácter premium.

En el interior, la propuesta eleva el confort y la conectividad con una dotación especialmente completa: asientos tapizados en cuero, regulación eléctrica para el conductor, central multimedia de 10.1” con diseño exclusivo Ultra, tablero 100% digital configurable, sistema de audio premium, cargador inalámbrico, climatizador automático digital bi-zona, iluminación ambiental interior, conectividad inalámbrica para smartphones, estribos, bolsa de equipaje exclusiva de Mopar.



En materia de seguridad y asistencias a la conducción, la Toro Ultra incorpora un paquete tecnológico avanzado que incluye: frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio involuntario de carril, control crucero, sensores delanteros y traseros, siete airbags, control de estabilidad y tracción, y asistente de arranque en pendientes.

Además, mantiene las reconocidas capacidades de la Toro, con una excelente combinación entre confort de marcha, desempeño y practicidad para el uso diario.

Con esta renovación, Fiat refuerza el posicionamiento de Toro como una de las pick ups más innovadoras y completas del segmento, combinando diseño, tecnología, seguridad y versatilidad en una propuesta cada vez más sofisticada con precios desde US$ 29990.

La nueva gama Fiat Toro ya se encuentra disponible en la red de concesionarios de la marca en Uruguay y a partir del 8 de junio se podrá realizar test drive de la versión Ultra en todos los puntos de venta del país.

