Expo Turismo Uruguay 2026 reunirá destinos, degustaciones, conferencias, espectáculos y mucho más

Lanzamiento de la Expo Turismo Uruguay 2026 con la presencia del ministro de Turismo, Pablo Menoni.

La exposición contará con más de 750 metros cuadrados de superficie ferial y reunirá destinos nacionales e internacionales, propuestas para vacaciones, degustaciones, conferencias, espectáculos y stands de empresas vinculadas al turismo.

Expo Turismo Uruguay 2026 fue declarada de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo, que acompaña la iniciativa como principal auspiciante. La feria se proyecta como una plataforma estratégica de articulación público–privada y de generación de negocios para el sector, al tiempo que ofrecerá al público un espacio único para comparar opciones, conocer experiencias y planificar sus próximas vacaciones en un solo lugar.

Durante la presentación, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, subrayó el aporte del evento al posicionamiento del sector. Menoni hizo alusión a la “obsesión de colocar al turismo en el lugar que se merece dentro de la opinión pública y política, como uno de los principales sectores productivos y exportadores del país. Este evento va claramente en esa línea y demuestra que ese objetivo solo se logra con trabajo conjunto entre lo público y lo privado”, afirmó.

Por su parte, el presidente de CAMTUR, Fernando Tapia, destacó el mensaje que envía la feria en este contexto, subrayando que “este lanzamiento es una señal de que el turismo uruguayo está unido, cohesionado y con autoestima. Expo Turismo será el gran punto de encuentro de todo el turismo del país con la sociedad uruguaya, una verdadera fiesta del turismo nacional”, señaló.

En representación de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (AUDAVI), su presidente Carlos Pera remarcó que “todos los países tienen su gran feria de turismo y Uruguay también la necesita”, convocando al conjunto del sector y a los medios de comunicación a apoyar la consolidación de Expo Turismo como evento de referencia.

A su vez, la CEO de Grupo Elis, Lourdes Alanís, empresa responsable de la producción general, explicó la propuesta bajo el concepto “vení, conocé, reservá y viajá”, destacando que por primera vez todo el turismo —emisivo y receptivo— estará unido en una misma expo dirigida a la industria y al público final.

El viernes 17 de abril la feria abrirá sus puertas con una jornada destinada exclusivamente a profesionales del turismo, con conferencias y presentaciones sectoriales, mientras que el sábado 18 y domingo 19 estará abierta al público general, que podrá descubrir destinos, vivir experiencias y acceder a oportunidades concretas para viajar dentro y fuera del país.

Más información: expoturismouruguay.com.uy

