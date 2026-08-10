¿Es real o es IA? Tienda Inglesa utiliza la inteligencia artificial para comunicar promociones reales

La inteligencia artificial cambió la forma en que consumimos contenidos y generó un nuevo hábito: dudar de todo lo que vemos. A partir de ese fenómeno cultural, Tienda Inglesa desarrolló su nueva campaña por sus 157 años, utilizando esa misma incertidumbre como recurso creativo para comunicar un mensaje simple: en un aviso donde todo fue generado con inteligencia artificial, lo único real son sus promociones.

Las piezas presentan un universo completamente creado con IA donde suceden escenas imposibles: un atardecer con un sol en forma de huevo frito, una mujer paseando delfines por un parque, pingüinos trabajando como mozos, enormes aviones de papel transportando pasajeros sobre Montevideo o una gigantesca isla flotante con forma de postre. Mientras los protagonistas intentan descifrar si lo que están viendo es real o fue generado por IA, la campaña toma esa duda que hoy forma parte de la vida cotidiana y la convierte en el punto de partida para comunicar las promociones de Tienda Inglesa.

Como cierre, los propios protagonistas revelan ser generados con IA y comienzan a evidenciar los clásicos "errores de prompt": aparecen con seis dedos, cuatro brazos, cola de sirena, convertidos en globos o incluso compartiendo exactamente el mismo rostro. Un guiño al lenguaje visual que hoy domina las redes sociales y que refuerza el juego entre ficción y realidad que atraviesa toda la campaña.

Con esta propuesta, Tienda Inglesa incorpora la inteligencia artificial como parte del concepto creativo y no solamente como un recurso estético, para conectar con una conversación cada vez más presente en la vida cotidiana y comunicar descuentos de hasta un 60% en más de 12.000 productos, en el marco de la celebración de sus 157 años.

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