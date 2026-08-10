¿Es real o es IA? Tienda Inglesa utiliza la inteligencia artificial para comunicar promociones reales
Los secretos detrás de la estrategia de comunicación de la cadena de supermercados.
La inteligencia artificial cambió la forma en que consumimos contenidos y generó un nuevo hábito: dudar de todo lo que vemos. A partir de ese fenómeno cultural, Tienda Inglesa desarrolló su nueva campaña por sus 157 años, utilizando esa misma incertidumbre como recurso creativo para comunicar un mensaje simple: en un aviso donde todo fue generado con inteligencia artificial, lo único real son sus promociones.
Las piezas presentan un universo completamente creado con IA donde suceden escenas imposibles: un atardecer con un sol en forma de huevo frito, una mujer paseando delfines por un parque, pingüinos trabajando como mozos, enormes aviones de papel transportando pasajeros sobre Montevideo o una gigantesca isla flotante con forma de postre. Mientras los protagonistas intentan descifrar si lo que están viendo es real o fue generado por IA, la campaña toma esa duda que hoy forma parte de la vida cotidiana y la convierte en el punto de partida para comunicar las promociones de Tienda Inglesa.
Como cierre, los propios protagonistas revelan ser generados con IA y comienzan a evidenciar los clásicos "errores de prompt": aparecen con seis dedos, cuatro brazos, cola de sirena, convertidos en globos o incluso compartiendo exactamente el mismo rostro. Un guiño al lenguaje visual que hoy domina las redes sociales y que refuerza el juego entre ficción y realidad que atraviesa toda la campaña.
Con esta propuesta, Tienda Inglesa incorpora la inteligencia artificial como parte del concepto creativo y no solamente como un recurso estético, para conectar con una conversación cada vez más presente en la vida cotidiana y comunicar descuentos de hasta un 60% en más de 12.000 productos, en el marco de la celebración de sus 157 años.
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