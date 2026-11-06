ERIA: residencias en altura frente al lago de La Caleta en un proyecto que abre un nuevo paradigma de calidad

La ubicación como punto de partida, la amplitud de las residencias, el nivel de las terminaciones y una propuesta de servicios orientada al bienestar definen ERIA, el nuevo desarrollo que la firma DDC Desarrollos presentó el 5 de noviembre en Carrasco Este.

El proyecto contempla 75 residencias distribuidas en tres edificios , en un predio de algo más de una hectárea y con cerca de 100 metros de costa sobre el lago de La Caleta. «Es una ubicación extraordinaria para un amplio predio, que nos permite soñar y realizar un proyecto de nivel superior», afirmó Juan Antonio Damiani, director de DDC Desarrollos, al explicar la concepción de ERIA.

Juan Antonio Damiani, director de DDC Desarrollos.

La propuesta se apoya en una combinación de arquitectura, diseño e integración con el paisaje y espacios verdes , con la aspiración de introducir una nueva categoría residencial en el área metropolitana.

«Con ERIA buscamos combinar la amplitud y la privacidad de una casa con las comodidades y los servicios de un edificio. Queremos que el lago, el paisaje y el diseño se disfruten todos los dÍas, y que cada espacio invite a pasar más tiempo en lo que uno valora: la familia, los amigos y el bienestar. Este proyecto representa nuestra estrategia desde una apuesta a la calidad y proyectos del mundo», expresó Damiani.

El desarrollo estará compuesto por tres bloques de 12 niveles más penthouses, con dos residencias por planta. Las unidades tendrán superficies desde los 320 metros cuadrados, tres dormitorios en suite, amplios espacios de estar y comedor, y dos terrazas orientadas hacia el lago y el parque.

Cada residencia contará con palier privado y acceso directo desde el ascensor principal, además de dos cocheras, con la posibilidad de adquirir una tercera.

La primera etapa de las obras abarcará uno de los edificios, con 25 residencias. El plazo estimado de construcción es de dos años y medio, mientras que la finalización del conjunto se proyecta en un horizonte de cinco años.

En su compromiso con la excelencia en arquitectura, interiorismo y paisajismo, DDC también alcanzó un acuerdo con la empresa Porcelanosa para incorporar sus materiales y terminaciones en las cocinas y otros espacios del proyecto.

Para Damiani, el diferencial no reside únicamente en las dimensiones o la calidad de los materiales, sino en la experiencia cotidiana. «El lujo no habla de estridencia. Habla de experiencias, de poder disfrutar de este paisaje único, tener tiempo para uno mismo y dedicarlo al bienestar. También habla de la espacialidad, de la calidad de las terminaciones y de un diseño que se integra al paisaje y dialoga con el entorno, en lugar de imponerse», explicó.

En esa línea, ERIA incorporará un programa de servicios y espacios que incluyen gimnasio, áreas para yoga y pilates, spa, salas de tratamiento, piscinas interior y exterior, barbacoas, cine, espacio infantil y un putting green.

La relación con el lago se reforzará mediante un muelle y un espacio para guardar equipamiento náutico. También habrá jardines, áreas de encuentro y espacios de trabajo.

El proyecto apunta tanto al público local como al internacional, con especial atención a quienes buscan mantener la amplitud y privacidad de una casa, pero con servicios propios de un desarrollo residencial de alta gama.

«Hay un público más maduro y activo que quiere seguir disfrutando de una vida social en familia y amigos», sostuvo Damiani.

La comercialización de ERIA está a cargo de las inmobiliarias Veiren, Meikle y Crisci Blanco mediante reuniones personales a los interesados.