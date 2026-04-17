El Rey de los Kilómetros: JAC lanza un concurso para premiar al conductor con mayor distancia recorrida

En el movimiento cotidiano de las ciudades hay vehículos que cumplen un rol esencial para el funcionamiento diario de comercios, servicios y emprendimientos. Pensando en quienes pasan gran parte de su jornada al volante, JAC presenta en Uruguay “El Rey de los Kilómetros”, un concurso que busca reconocer a la persona que más kilómetros haya recorrido junto a su camión JAC.

La propuesta invita a los usuarios de la marca a registrarse a través del sitio reydeloskilometros.com.uy, donde podrán participar por un premio pensado especialmente para quienes hacen del manejo una parte central de su actividad diaria. La idea es que quien resulte ganador pueda transformar, por unos días, el ritmo habitual de trabajo en una instancia de descanso y disfrute, compartiendo un viaje junto a un acompañante.

Para participar, los usuarios deberán registrarse y acreditar el kilometraje acumulado de su camión. Quien registre la mayor cantidad de kilómetros será coronado como el nuevo “Rey de los Kilómetros” y recibirá el premio principal. Además, todos quienes se inscriban participarán automáticamente del sorteo de un televisor LG de 60 pulgadas.

Campaña El Rey de los Kilómetros de DAC

Más allá del resultado final, la propuesta también busca visibilizar historias que forman parte de la actividad diaria: personas que organizan recorridos, cumplen entregas y acompañan el crecimiento de negocios y emprendimientos a través de su trabajo diario.

La acción también pone el foco en uno de los ejes de JAC en el mercado local: el vínculo con sus usuarios. La marca ha desarrollado una comunidad de clientes que encuentran en sus vehículos una herramienta para llevar a cabo su actividad y sostener sus proyectos. En ese contexto, “El Rey de los Kilómetros” surge como una forma de reconocer esa relación y destacar el recorrido compartido entre la marca y quienes la eligen para su trabajo diario.

La campaña está vigente desde el 15 de abril y se extenderá hasta el 15 de mayo de 2026. Será válida exclusivamente dentro del territorio uruguayo. Durante ese período, los interesados podrán completar el registro online y consultar las bases y condiciones en reydeloskilometros.com.uy.

Con esta iniciativa, JAC busca reconocer a quienes hacen de su trabajo diario una parte fundamental de su actividad y poner en valor el recorrido de quienes pasan gran parte de su jornada al volante.

