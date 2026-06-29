Dongfeng rompe el récord de garantías en Uruguay: 7 años o 300.000 km para toda su gama

Fidocar, único importador oficial de automóviles Dongfeng en Uruguay, sacudió el mercado con una nueva política de garantía para toda su línea de vehículos.

Ahora, cada vehículo Dongfeng cero kilómetros queda cubierto por 7 años o 300.000 kilómetros. Las baterías, en tanto, suman una década de garantía sin tope de kilometraje. Ningún otro fabricante llega tan lejos: ni en años, ni en distancia, ni en la cobertura de las baterías.

Los productos Dongfeng 100% eléctricos importados por Fidocar vienen de fábrica con toma de carga de estándar europeo, lista para enchufarse a la red pública de UTE sin adaptadores.

El anuncio llega en el mejor momento de la marca. En lo que va del año, Dongfeng es la octava marca de mayor volumen de ventas del país, con un alza interanual del 186.1%. Su gama eléctrica explica buena parte del envión: el Nammi, su hatchback 100% eléctrico, superó las 1.700 unidades desde su debut en septiembre de 2024, y la Vigo, el SUV estrenado en octubre de 2025, acumula más de 700. En total, la marca lleva 1.213 vehículos vendidos en lo que va del año.

La garantía se mantiene vigente realizando el mantenimiento en la red oficial de talleres y con repuestos originales.

Con esta adquisición, Fidocar consolida el avance de Dongfeng en Uruguay y refuerza lo que más valora el comprador: confianza, durabilidad, servicio posventa y valor de reventa.