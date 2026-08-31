Dongfeng Nammi: el auto más elegido por los uruguayos en julio

El Dongfeng Nammi se convirtió en el auto más elegido por los uruguayos durante julio, con 413 unidades vendidas, casi duplicando al segundo puesto, según el informe de ventas de la Asociación del Comercio Automotor Uruguayo (ACAU). El modelo, 100% eléctrico, forma parte de la oferta de movilidad eléctrica presente en el mercado local desde setiembre de 2024.

Detrás de esta elección hay una propuesta integral: el Nammi se presenta como uno de los citycars "más potentes, espaciosos y con mayor autonomía de su segmento", con versiones que alcanzan hasta 430 km de autonomía en ciclo CLTC y un baúl que va de 326 a 945 litros con los asientos rebatidos. Todas las unidades importadas por Fidocar cuentan, además, con puerto de carga CCS2 —el estándar europeo—, lo que garantiza compatibilidad con la infraestructura de carga disponible en el país. A eso se suma un diseño distintivo, con seis alternativas de color —incluidas combinaciones bitono— que permiten personalizar el auto a gusto de cada usuario.

Dongfeng ofrece 7 años o 300.000 km de garantía en el vehículo y 10 años sin límite de kilometraje en la batería del Nammi, una de las coberturas más extensas del mercado. Ese respaldo despeja una de las principales dudas de quienes todavía están evaluando dar el salto a un vehículo eléctrico: la vida útil y el mantenimiento de la batería a largo plazo.