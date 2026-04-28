Del querosén al supergás: Acodike cumple 70 años y apuesta a invertir en tecnología y mejorar servicio en Uruguay

Siete décadas acompañando a los hogares uruguayos marcan la historia de Acodike Supergás, una empresa que ha sabido adaptarse a los cambios en el consumo y en la matriz energética. Desde sus comienzos como cooperativa dedicada al querosén hasta su presente en el sector del supergás, su recorrido refleja también la transformación del país.

Con cobertura en todo el territorio y una red que combina plantas, distribuidores y puntos de venta, Acodike mantiene un vínculo directo con las familias. Hoy, el supergás sigue siendo central en la vida cotidiana, ya que más del 90 % de los hogares uruguayos lo utilizan para cocinar, lo que refleja su vigencia como solución energética accesible.

Acodike Supergás celebró sus 70 años

De los orígenes a la expansión nacional

La historia de la compañía se remonta a 1956, cuando un grupo de distribuidores de querosén decidió apostar por el gas licuado de petróleo tras una licitación de Ancap. Ese paso marcó el inicio de una transformación en la matriz energética doméstica del país, con Acodike como primer distribuidor oficial.

Dicho cambio implicó no solo una reconversión del negocio, sino también una adaptación a nuevas formas de consumo energético en los hogares.

El mercado fue evolucionando de un consumo energético a otro y ahí es donde nosotros dimos ese paso

Con el correr de las décadas, la empresa amplió su alcance hasta cubrir todo el país, tanto en el segmento domiciliario como en el suministro a granel para industrias, comercios y grandes superficies. Actualmente cuenta con 17 plantas, 230 puntos de venta y una operativa que alcanza a cientos de miles de hogares.

Evento de Acodike por los 70 años de la empresa

Hitos que marcaron el desarrollo

Uno de los momentos clave en su evolución fue la construcción e instalación de la planta en La Tablada, en Montevideo, que se transformó en el principal centro logístico para la distribución de combustibles. A partir de allí, la compañía fortaleció su operativa y acompañó el crecimiento del sector.

Esa infraestructura permitió escalar el negocio y sostener una red de alcance nacional. “Hoy llegamos a todos los rincones del Uruguay”, enfatizó Imaz.

A lo largo de los años, Acodike incorporó mejoras en su flota, sistemas de envasado y estándares de calidad, respaldados por certificaciones internacionales, en una evolución constante orientada a la eficiencia y la seguridad.

Innovación y servicio

El foco actual de la empresa está puesto en la incorporación de tecnología para optimizar procesos y mejorar la experiencia del cliente. Entre las iniciativas recientes se destacan el sistema logístico Roll-On Roll-Off y los dispensadores automáticos de garrafas disponibles las 24 horas.

A esto se suma la expansión de canales de atención y compra, que incluyen plataformas digitales, su propia aplicación móvil y alianzas con servicios de delivery, adaptándose a nuevas formas de consumo.

Esa transformación también impacta en la operativa interna. “Se trata de automatizar procesos, pero siempre combinándolo con el factor humano, que sigue siendo clave en nuestro servicio”, sostuvo Imaz.

Acodike celebró su 70 aniversario

Nuevos desafíos

La mejora en los tiempos de entrega es otro de los ejes fundamentales de la empresa. En los últimos años, se ha trabajado para poder responder a una demanda cada vez más inmediata por parte de los usuarios. Y para cumplir esos requerimientos, la logística se volvió una necesidad imperiosa.

Nos propusimos entregar una garrafa en menos de 60 minutos y alcanzamos un 90% de efectividad

De cara al futuro, la compañía proyecta continuar incorporando herramientas tecnológicas y explorar nuevas aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial, con el objetivo de hacer más eficiente su operativa y sostener la calidad del servicio.