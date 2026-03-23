De taller familiar a empresa integral: la evolución de Poch Cartelería Total y su modelo de trabajo

La historia de Poch Cartelería Total comenzó mucho antes de su nombre actual. Tiene raíces familiares, oficio y una evolución marcada por la adaptación constante. “Los inicios eran La Catalana Luminosos, que era de mi abuelo. Después pasó a ser Calados Poch, que lo manejaba papá”, recuerda Juan Pablo Poch, director de la empresa.

En aquellos años, el trabajo estaba centrado en la metalúrgica y los calados en metal, con aplicaciones industriales específicas. “Se hacían marcas para la pintura de los cajones del Mercado Modelo y marcas para grabar bolsas, entre otras cosas”, detalló. Con el tiempo, el foco comenzó a desplazarse hacia la cartelería, en una etapa donde predominaban los carteles pintados a mano, especialmente en rutas.

Ese punto de partida artesanal fue dando lugar, progresivamente, a una transformación más profunda. “Después fuimos evolucionando en lo que es la parte digital”, señaló el director, en referencia a la incorporación de nuevas tecnologías que marcarían el rumbo de la empresa.

Licenciado en Economía Julián Poch, encargado de ventas y presupuestos, y Juan Pablo Poch, director de la empresa

Tecnología y crecimiento

El crecimiento de Poch Cartelería Total está directamente vinculado a la inversión en tecnología y a la mejora de procesos. La incorporación de equipamiento, desde plotters de impresión digital hasta corte láser para distintos materiales, permitió ampliar capacidades y profesionalizar la operación. “La innovación cumple un factor fundamental. A lo largo de los años fuimos incorporando mejores tecnologías que ayudan a cumplir con los tiempos y mejorar los procesos de producción”, explicó.

Hoy, la empresa trabaja bajo un modelo integral que abarca todas las etapas. “Buscamos brindar un servicio integral en cartelería, incluyendo diseño, fabricación e instalación. Disponemos de todo el equipamiento para resolver el trabajo íntegro in house”, afirmó. Esto incluye desde cálculos estructurales hasta herrería, pintura, carpintería e impresión digital.

Esa evolución también estuvo impulsada por nuevas generaciones dentro de la empresa. “Las nuevas generaciones un poco impulsan a que evolucionemos y demos pasos”, agregó.

Colaborador en el taller de Poch Cartelería Total

Una empresa familiar en expansión

El carácter familiar sigue siendo una de las señas de identidad, a pesar del crecimiento sostenido de la empresa. Para el licenciado en Economía Julián Poch, encargado de ventas y presupuestos, eso también representa una ventaja competitiva. “Seguimos siendo una empresa familiar y el cliente puede hablar con la persona que está a cargo. Muchas veces en grandes corporaciones no tenés esa posibilidad de tener una respuesta rápida”, explicó.

Su vínculo con la empresa comenzó desde chico, en el taller, y fue evolucionando hacia el área comercial: “Arranqué aprendiendo desde abajo y después encontré mi lugar en el vínculo con clientes, visitando y presupuestando trabajos”.

Esa combinación entre experiencia acumulada y nuevas miradas genera, según reconoce, un equilibrio dinámico. “Muchas veces uno viene con nuevas ideas y hay que buscar un punto medio. Es un ida y vuelta constante”, señaló.

El valor del equipo

Detrás de cada proyecto hay una estructura que sostiene el crecimiento. Actualmente, la empresa está conformada por un equipo de 25 personas que trabajan en distintas áreas, desde administración hasta producción. “Tenemos un equipo muy capacitado y tratamos de que el cliente confíe en nosotros por la calidad, la respuesta y la garantía que damos en los trabajos”, destacó el director.

Ese compromiso es uno de los pilares del diferencial de la empresa. “Si algo queda mal o con algún detalle, se soluciona. Si un cartel se apagó, tratamos de estar en dos días como máximo y arreglarlo”, agregó.

Desde el área comercial, Julián Poch, refuerza esa idea: “La idea es siempre estar para el cliente y dar una solución lo más rápido y con la mejor calidad posible”.

Colaboradores de Poch Cartelería Total instalando cartelería en el Centro Gallego

Proyectos que marcan

A lo largo de los años, la empresa ha participado en proyectos de distinta escala y complejidad, desde trabajos pequeños hasta desarrollos de gran porte. Uno de los más significativos fue la renovación integral de la cartelería del supermercado Géant. “Fue un desafío que parecía inalcanzable en un principio, pero que se logró gracias al equipo que tenemos”, recordó el director, visiblemente emocionado.

Nueva cartelería de Supermercado Géant realizada por Poch Cartelería Total

El proyecto incluyó tanto la cartelería exterior como la interior, abarcando múltiples sectores del establecimiento. Desde el área comercial, también lo destacan como un hito. “Fue un trabajo difícil, con desafíos en el proceso, pero el resultado fue espectacular”, afirmó el responsable de ventas.

Otro caso relevante fue el trabajo realizado para marcas automotrices en Car One, donde se desarrollaron soluciones con letras corpóreas, iluminación y revestimientos en aluminio compuesto, además de intervenciones interiores. “Muchas veces la gente ve un cartel y no sabe todo el trasfondo que hay detrás”, reflexionó Julián Poch, en relación al nivel de planificación y ejecución que implican estos proyectos.

Cartelería interior de Poch Cartelería Total para Car One

Mirada a futuro

El crecimiento de Poch Cartelería Total no llegó a su techo, queda mucho por explorar. Uno de los próximos pasos clave es la ampliación de su infraestructura. “Nuestra apuesta es trasladar el taller a un terreno donde vamos a disponer de una planta de unos 1.500 metros cuadrados”, adelantó el director. Este paso se enmarca en el objetivo de aumentar la capacidad productiva, incorporar más maquinaria y seguir reduciendo los tiempos de entrega, apoyándose en dos pilares fundamentales que son la innovación y la cercanía con el cliente.