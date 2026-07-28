De la comunicación a la inteligencia artificial: el giro profesional que terminó en una startup tecnológica

Durante varios años, Gonzalo Mordecki trabajó en el área de marketing y comunicación. Aunque siempre sintió curiosidad por la tecnología y aprendía programación de forma autodidacta, veía ese interés como una pasión personal más que como una posibilidad de desarrollo profesional. Esa percepción cambió cuando decidió cursar el Master en Big Data de la Universidad ORT Uruguay, una experiencia que no solo le permitió ingresar al mundo tecnológico, sino que pocos años después sería clave para crear Dialecto, su propia empresa.

"Siempre me gustó la tecnología y quería profesionalizarme en esa área. Analizando las opciones encontré el Master en Big Data. Había temas que ya conocía y muchos otros que no, y fue animarme a dar un paso formal y profesional para complementar mi perfil e insertarme completamente en una industria en la que no tenía estudios formales", recuerda.

Licenciado en Comunicación por la Universidad ORT Uruguay, Mordecki llegó al master de la Facultad de Ingeniería con un recorrido diferente al de muchos de sus compañeros. Sin embargo, lejos de representar una desventaja, ese perfil híbrido terminó convirtiéndose en uno de sus principales activos. "Las empresas valoran mucho a un profesional que viene de un área no técnica y además tiene conocimientos técnicos, como datos y programación. Uno aporta otra mirada, otras habilidades y eso termina siendo muy valioso”, dijo.

Mientras cursaba la maestría a Mordecki le surgió la posibilidad de incorporarse a una empresa tecnológica del exterior, donde trabajó durante dos años y medio en proyectos vinculados a Big Data e inteligencia artificial. Según sostuvo, el hecho de estar cursando el postgrado fue determinante. "Mis estudios fueron el gran validador. No es lo mismo decir 'soy Licenciado en Comunicación y me gusta la tecnología' que decir 'soy Licenciado en Comunicación y además estoy haciendo una maestría en Big Data'. Eso me abrió las puertas para insertarme directamente en una empresa internacional", contó.

Gonzalo Mordecki.

Confianza profesional

Pero el impacto de la maestría fue mucho más allá de conseguir una oportunidad laboral. Según explicó, le dio algo que considera igual de importante: confianza profesional.

"Me dio confianza, tanto para afrontar entrevistas de trabajo, como para creer que podía asumir proyectos más complejos. Además, me dio un montón de herramientas técnicas", afirmó. Sin embargo, aseguró que el mayor aprendizaje estuvo en comprender cómo funciona realmente la industria tecnológica. "Aprendés cómo se desarrolla un proyecto, cómo se organizan los equipos, qué valoran las empresas y cómo pensar los problemas de una manera diferente. Eso fue tan importante como aprender programación o trabajar con datos", expresó.

Otro de los aspectos que recuerda especialmente es el intercambio con docentes y compañeros. En su generación convivían ingenieros, economistas, contadores, comunicadores y profesionales de distintas disciplinas, algo que, a su entender, enriqueció enormemente la experiencia. "La interdisciplinariedad fue espectacular. Cada uno traía ejemplos reales de su trabajo y eso nos permitió entender la tecnología desde distintos lugares", señaló.

Dialecto: el surgimiento de su empresa

Con el Master en Big Data finalizado y tras dos años y medio trabajando en una empresa tecnológica del exterior, sintió que contaba con la formación y la experiencia necesaria para dar el siguiente paso: crear su propia empresa. Así nació Dialecto, una plataforma que integra WhatsApp, redes sociales, Mercado Libre, Gmail y tiendas online para centralizar la atención al cliente y automatizar procesos mediante inteligencia artificial. Hoy, empresas como Toyota, STienda, Homini e Inner Beauty utilizan la herramienta para gestionar la comunicación con sus clientes y optimizar sus procesos de marketing y soporte.

Según explicó, la maestría fue determinante para concretar ese proyecto. "Técnicamente me ayudó muchísimo, sobre todo en inteligencia artificial y arquitectura de software. Pero también me permitió entender cómo funciona una startup, cómo se construye un proyecto tecnológico, por qué las empresas tecnológicas escalan de la forma en que lo hacen, la importancia que tienen los datos y cómo se pueden utilizar para tomar mejores decisiones. Todo eso cambió mi forma de abordar los proyectos", señaló.

Sus estudios de postgrado en la Universidad ORT Uruguay fueron fundamentales para desarrollar su empresa, Dialecto.

A la hora de aconsejar a quienes provienen de áreas alejadas de la ingeniería o la informática, sostiene que esa diferencia, lejos de ser una desventaja, “puede convertirse en uno de los principales atributos del perfil profesional”.

"La mayoría piensa en las dificultades de venir de otra disciplina, pero yo creo que es exactamente al revés. Uno llega con habilidades que otros perfiles no tienen, como pueden ser comunicación, marketing, negocios o gestión. Cuando además incorporás herramientas técnicas, ese perfil se vuelve muy valioso para las empresas”, afirmó.

Incluso sostuvo que el mercado demanda cada vez más profesionales capaces de combinar distintas miradas. "Los líderes buscan personas que puedan conectar diferentes áreas y resolver problemas desde varios lugares. Hay roles muy especializados donde se necesita un perfil extremadamente técnico, pero para muchísimos otros esa combinación entre conocimientos técnicos y habilidades de otras disciplinas marca la diferencia”.

El valor de la formación híbrida

Mirando hacia atrás, Mordecki identifica un antes y un después en su carrera tras el postgrado. Esa transformación, sostiene, no implicó dejar atrás su formación en comunicación, sino complementarla con nuevas herramientas. Hoy define su perfil como un híbrido entre el marketing y la tecnología, una combinación que considera clave para desarrollar productos digitales con una mirada tanto técnica como estratégica.

"Hubo una validación interna, porque empezás a compartir el mismo lenguaje y los mismos desafíos que otros profesionales del sector, y también una validación externa, porque salir al mercado con una maestría te abre muchas puertas. En mi caso, fue el paso que necesitaba para transformar un interés por la tecnología en una carrera profesional y, más adelante, en mi propio emprendimiento”, concluyó.