DAC impulsa el crecimiento de emprendedores como socio estratégico en logística y distribución

Para muchas marcas que nacen en el e-commerce, uno de los primeros grandes desafíos aparece cuando comienzan a crecer. Gestionar los envíos sin que la logística de entrega termine absorbiendo tiempo, recursos y energía que deberían destinarse al desarrollo del negocio se convierte entonces en una de las principales preocupaciones de los emprendedores.

En ese escenario, DAC se posiciona como un socio estratégico para empresas y marcas emergentes que buscan profesionalizar su operación. Con presencia en todo el país, la compañía ha desarrollado un portafolio de soluciones orientadas a acompañar a negocios de distintos tamaños y rubros, especialmente a aquellos que están dando sus primeros pasos en el comercio electrónico.

Entre ellas se encuentra el servicio de fulfillment, que permite delegar el almacenamiento, la preparación de pedidos y la distribución en un operador logístico especializado. De esta manera, los emprendedores pueden concentrarse en el desarrollo de su marca, mientras la gestión operativa de los envíos queda en manos de especialistas.

Lockers inteligentes de DAC en sucursal Carrasco

Acompañamiento cercano

El modelo está diseñado para acompañar al cliente en todas las etapas del proceso, desde la integración inicial hasta la gestión cotidiana de los envíos.

“Lo que buscamos es que el cliente se sienta acompañado y reciba respuesta en todos los canales de comunicación a lo largo de todo el proceso”, señaló Sebastián Ciapessoni, gerente comercial de DAC.

Ese acompañamiento incluye asesoramiento técnico, integración con las plataformas de venta y apoyo operativo hasta que el cliente logra manejar el sistema con autonomía. “Cuando el cliente ya tiene independencia para gestionar un levante o un despacho, sentimos que cumplimos con éxito el círculo de acompañamiento”, agregó.

Un caso concreto

La experiencia de la marca uruguaya Cult Cuts ilustra cómo este tipo de soluciones puede impactar en la operación diaria de un emprendimiento. La empresa, dedicada al diseño de indumentaria inspirada en el rock, el cine y la cultura de “los fierros”, comenzó a vender online a fines de 2025 y rápidamente encontró en la logística un factor clave para sostener su crecimiento.

“El acercamiento a DAC se dio a partir de un problema con las entregas. Veníamos trabajando con otro operador logístico y, ante una situación que no pudimos resolver, recurrimos a DAC. De un día para el otro los clientes nos confirmaron que habían recibido sus pedidos”, recordó Ignacio Moll, fundador de Cult Cuts. A partir de esa experiencia inicial, ambas empresas comenzaron a trabajar juntas para integrar el servicio de fulfillment y ordenar la operación.

Para el emprendedor, contar con un socio logístico confiable permite concentrarse en el desarrollo de la marca. “Nosotros trabajamos mucho en la calidad de las telas, las estampas y los diseños. Pero si el último eslabón, que es la entrega, falla, se rompe todo”, explicó Moll. Con el apoyo logístico de DAC, la empresa puede enfocarse en su crecimiento y en el desarrollo creativo. “Sé que los pedidos salen al otro día y es algo de lo que prácticamente no me ocupo. Eso nos permite dedicar tiempo a los diseños, a las campañas y a llegar a más gente”, agregó.

Ignacio Moll, fundador de Cult Cuts, y Sebastián Ciapessoni, gerente comercial de DAC

Emprendedores en crecimiento

Para DAC, el crecimiento de los emprendedores digitales representa una oportunidad para ampliar su propuesta logística. “Los emprendedores son quienes más están demandando este servicio porque les permite enfocarse en hacer crecer sus ventas y delegar totalmente la capacidad operativa”, indicó Ciapessoni.

Entre los rubros que muestran mayor dinamismo se destacan el sector textil, los pequeños electrodomésticos y los productos de cuidado personal.

La estrategia de la empresa también apunta a fortalecer su presencia territorial. “Nuestro foco está en seguir captando clientes y también en hacer un trabajo fuerte en el interior del país con el servicio de fulfillment”, explicó el ejecutivo de DAC.

Camión de DAC rumbo a entregar pedidos

En muchos casos, los emprendedores operan desde departamentos del interior mientras una parte importante de sus ventas se concentra en Montevideo. Contar con una infraestructura logística adecuada permite reducir tiempos y mejorar la eficiencia.

“La idea es que el emprendedor pueda elegir dónde fortalecer su presencia de marca y que nosotros seamos un aliado estratégico para acompañarlo”, concluyó.