“Cumbre de la Democracia”: balance de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Uruguay

La XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política concluyó su primera edición en Uruguay tras tres jornadas de intensa actividad en Montevideo, con más de 200 expositores y consultores internacionales, paneles de alto nivel institucional y una agenda centrada en los desafíos de la democracia contemporánea, las campañas electorales, la inteligencia artificial y la comunicación pública.

El evento, desarrollado la semana pasada en el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo, reunió a especialistas provenientes de Argentina, Uruguay, Brasil, México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, República Dominicana, Honduras y España, en una convocatoria que posicionó a la capital uruguaya como uno de los principales centros regionales de reflexión política.

La apertura oficial contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi; la representante de la Universidad ORT, Sabrina Bianchi; el representante de la Universidad de la República, Gerardo Iglesias; además del presidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus; su vicepresidente, Christian Mata; y los organizadores locales Cristian Calvo y Leandro Fagúndez, de OGreat Comunicación & Marketing.

Uno de los momentos más relevantes del encuentro fue el panel con expresidentes del Uruguay desde la recuperación democrática, integrado por Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti. Durante la conversación, ambos reflexionaron sobre la evolución del ejercicio presidencial, la importancia de la prudencia en la conducción política, el valor de las instituciones y el impacto de las redes sociales en los nuevos liderazgos.

Cumbre Mundial de Comunicación Política.

Otro de los ejes centrales fue el panel con presidentes de partidos políticos, del que participaron Mónica Xavier (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), con moderación de Cristian Calvo. Allí se debatió sobre cómo comunicar en tiempos de hipersegmentación digital, la vigencia del trabajo territorial, la autenticidad como activo político y los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

El presidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus, definió lo ocurrido en Montevideo como una señal regional en defensa de los valores democráticos. «Montevideo fue la capital de la democracia por tres días, con el ejemplo, con el respeto, con la institucionalidad y con la tolerancia política. No solamente fueron jornadas intensas de formación, capacitación y networking; fue también un grito de democracia y una advertencia hacia toda la región en tiempos donde la crispación social, la inestabilidad política y el autoritarismo juegan un rol importantísimo».

La programación incluyó además conferencias magistrales, talleres y presentaciones sobre campañas electorales, gestión de crisis, narrativa política, geopolítica, neuromarketing, datos, algoritmos e inteligencia artificial. Entre los oradores destacados estuvieron Antonio Sola, Mario Riorda, Shila Vilker, Marco Sifuentes, Leandro Fagúndez, Nidia Paulino, Mauro Becerra, Jorge Imhof, y Julián Kanarek, entre otros.

Por su parte, Cristian Calvo, director de OGreat Comunicación & Marketing, destacó el trabajo colectivo detrás de la organización. «Tuve el honor de moderar el panel de presidentes de los partidos políticos, un espacio de diálogo y reflexión que reunió distintas miradas sobre el presente y el futuro de nuestra democracia. Nada de esto hubiese sido posible sin el enorme trabajo colectivo detrás de cada detalle.

La Cumbre dejó mucho más que contenido: dejó vínculos, ideas, experiencias y la certeza de que cuando se trabaja en conjunto, se pueden lograr grandes cosas».

Con antecedentes en ciudades como Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Cartagena, Quito y Miami, la llegada de la Cumbre a Uruguay marcó un hito para el país y reforzó su perfil como referencia regional en convivencia democrática, diálogo político e innovación institucional.

