Conaprole junto a los niños del Hospital Pereira Rossell

Durante la actividad, el CEO de Conaprole, Gabriel Valdés, entregó pelotas, peluches de la Selección Uruguaya, botellas temáticas y productos de la compañía. La iniciativa acercó un momento de alegría y espíritu mundialista a los niños y sus familias. La Dirección Pediátrica se llenó de sonrisas celestes y de niños felices por alentar a Uruguay.

Valdés agradeció al Hospital por permitir la visita, felicitó por su rol y la actitud resiliente que los caracteriza a la hora de resolver dificultades, tal como realizan los productores de la Cooperativa los 365 días del año.

La acción forma parte del compromiso permanente de Conaprole con el desarrollo y bienestar de las nuevas generaciones. Por ello, Conaprole mantiene un vínculo muy cercano con el Hospital Pereira Rossell y procura acompañar diferentes iniciativas vinculadas con la infancia.

Con esta actividad, Conaprole, Sponsor Oficial de la Selección Uruguaya de Fútbol, reafirma además su compromiso con el deporte como una herramienta que transmite valores y fomenta el trabajo en equipo.

En el marco de los festejos de su 90° aniversario, la Cooperativa continúa impulsando acciones que reflejan su compromiso con las personas y con el futuro del país.

