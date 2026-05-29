“Cierra por todos lados”: Suzuki presentó el nuevo Dzire GLX Hybrid

En un mercado donde el consumo eficiente, la seguridad y la tecnología se volvieron factores centrales para los compradores, Suzuki apuesta a consolidar al nuevo Dzire GLX Hybrid como una de las opciones más competitivas dentro de su segmento. Con un motor híbrido Dualjet 1.2 L, seis airbags, conectividad integrada y una propuesta orientada al uso cotidiano, el modelo busca responder a un consumidor cada día más exigente.

“El consumidor uruguayo está muchísimo más informado y exige vehículos más completos. Ya no alcanza solamente con que un auto sea lindo o económico; las personas buscan sentirse seguras y, al mismo tiempo, tener una muy buena experiencia de manejo, contando con muy buen equipamiento y con la conectividad que el mundo de hoy demanda”, explicó Alejandro Elías, de Suzuki.

El nuevo Dzire GLX Hybrid incorpora una serie de prestaciones que apuntan justamente a ese equilibrio entre eficiencia, confort y seguridad. Entre sus principales características se destacan la pantalla HD de 9’’ con Apple CarPlay y Android Auto, el sistema Smart Key para encendido y bloqueo sin llave, climatizador automático, control de velocidad crucero y una gran valija, únicos en su segmento y con un diseño muy atractivo.

Pero uno de los aspectos centrales del nuevo modelo es la incorporación de tecnología híbrida. El motor Dualjet 1.2 L Hybrid fue diseñado para optimizar el consumo, para mejorar la eficiencia que es una de las principales características de un Suzuki, donde las frenadas y los arranques constantes forman parte de la rutina diaria.

“El sistema híbrido aporta beneficios muy claros en el uso cotidiano, con la ventaja de que no hay que buscar donde cargar las baterías lo que representa muchas veces un estrés importante. El sistema híbrido de Suzuki ayuda a optimizar, aún más, el rendimiento del motor y así reducir el consumo, contando con la ya reconocida confiabilidad de la marca”, señaló Elías.

Además de la eficiencia, desde la marca destacan que el vehículo fue pensado para ofrecer una experiencia de manejo ágil y cómoda tanto en ciudad como en trayectos largos.

“Es un vehículo pensado para un uso real y cotidiano, donde el equilibrio entre rendimiento, economía, confort, confiablidad y tranquilidad futura termina siendo un diferencial muy valorado, y por ello ya es un éxito de ventas”, agregó.

La seguridad es otro de los puntos que Suzuki decidió poner en primer plano con este lanzamiento. El Dzire GLX Hybrid cuenta con seis airbags, una característica que, aseguran desde la compañía, hoy pesa cada vez más en la decisión de compra.

“La seguridad pasó a ocupar un lugar central, especialmente en autos familiares o de uso diario. Elementos como los seis airbags y la carrocería con la exclusiva tecnología Heartect generan tranquilidad y son cada vez más considerados al momento de comparar opciones”, sostuvo Elías.

A eso se suma un escenario en el que las expectativas de los usuarios crecieron también en términos de tecnología y confort. Funciones que hace algunos años aparecían solamente en gamas más altas hoy forman parte de las demandas habituales del mercado.

“Hay una expectativa muy fuerte respecto al confort y la conectividad. Funciones como Apple CarPlay, Android Auto, Smart Key o el climatizador automático forman parte de lo que muchos usuarios pretenden en un vehículo moderno pero no esperan tener en éste rango de precios, por eso el Nuevo Dzire cierra por todos lados”, afirmó.

Según explicó, uno de los principales diferenciales del Dzire GLX Hybrid es justamente lograr una combinación equilibrada entre distintos atributos sin perder competitividad en precio. “No destaca solamente en un aspecto puntual, sino que combina todo lo que los usuarios quieren, y todo con un precio de venta increíble”

Actualmente, el modelo se comercializa en dos versiones, ambas GLX y con el máximo equipamiento. La versión manual tiene un precio de USD 18.990 y la automática de USD 20,990, precios muy competitivos, con los que la marca busca mantener su fuerte posicionamiento en el mercado.

Suzuki Dzire GLX Hybrid

Además del producto, AYAX —representante de Suzuki en Uruguay— aparece como otro de los pilares de la propuesta. La empresa cuenta con más de 80 años de trayectoria y la más amplia red de concesionarios y talleres autorizados en todo el país.

Para el cliente, ese respaldo resulta clave no solamente durante la compra, sino también en toda la experiencia postventa. “Contar con una excelente Red de Concesionarios y las más amplia y capacitada Red de Talleres autorizados le da tranquilidad al usuario en el mantenimiento y soporte posterior. En un mercado donde aparecen nuevas y desconocidas marcas cada fin de semana, la confiabilidad. el servicio y la atención postventa son cada vez más relevantes, y tener una estructura consolidada detrás del producto termina siendo una tranquilidad para los clientes en el futuro”, señaló Elías.

Ese respaldo, agregó, impacta directamente en uno de los atributos históricos de la marca: el valor de reventa de sus vehículos. “La confianza construida por la marca en sus más de 45 años en Uruguay, generan una demanda sostenida en el tiempo, haciendo que los vehículos Suzuki mantengan muy buen valor y tengan una salida rápida en el mercado cosa que muy pocas Marcas pueden afirmar”

Y resumió esa lógica con una frase que, asegura, suele repetirse entre muchos clientes de la marca: “Compro Suzuki por su confiabilidad, eficiencia y respaldo, pero también porqué tengo claro que el próximo comprador ya viene incluido desde el momento de la compra de mi 0km”.

En paralelo al lanzamiento del modelo, Suzuki presentó la campaña “Cierra por todos lados”, una propuesta de comunicación que busca resumir justamente esa combinación de atributos que la marca identifica en el Dzire GLX Hybrid: espacio, tecnología, rendimiento, seguridad y precio.

“La idea surgió porque hoy elegir un auto implica evaluar muchísimas variables al mismo tiempo. Y sentimos que el Dzire logra responder de forma muy equilibrada a todas esas necesidades”, explicó Elías.

La campaña también juega con la idea de “cerrar opciones”: cuando aparece un vehículo que reúne distintos diferenciales dentro de un mismo segmento, muchas de las dudas del consumidor terminan despejándose naturalmente. Según la marca, ahí es donde el nuevo Dzire encuentra su principal fortaleza: una propuesta que “cierra por todos lados”.