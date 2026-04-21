Chevrolet devela el nuevo Sonic: el principal lanzamiento de la marca en Sudamérica para 2026

Nuevo Chevrolet Sonic.

El proyecto introduce en el universo de los compactos una nueva propuesta de SUV coupé, al incorporar una dinámica vehicular elaborada, una fuerte presencia visual y un nivel de detalle antes observado solo en vehículos de categorías superiores.

Las ventas comenzarán a finales del segundo trimestre, acompañadas por una campaña integral que respalda el posicionamiento del producto y destaca su principal atributo: un diseño impactante. El primer comercial del vehículo utiliza el concepto “No te lo vas a poder sacar de la cabeza”, con el hit “Can’t Get You Out of My Head” tema de Kylie Minogue.

El Sonic fue desarrollado íntegramente en un entorno virtual. Nace de un proceso impulsado por inteligencia artificial que optimiza el trabajo conjunto de ingenieros y diseñadores desde las etapas iniciales, refinando de manera integrada las proporciones y superficies de la carrocería. Este método permite que las decisiones estructurales y estéticas evolucionen con mayor precisión.

Partiendo de referencias como el Chevrolet Equinox EV, el proyecto propone una interpretación contemporánea, alineada a un entorno urbano cada vez más orientado por la tecnología y, al mismo tiempo, a las expectativas de consumidores que buscan diferenciación para expresar su personalidad.

En el frente, el Sonic adopta el lenguaje más reciente de los SUVs globales de Chevrolet. La parte frontal más elevada establece una base sólida para el conjunto, mientras que los pliegues del cofre dirigen la mirada hacia el centro del vehículo y amplían la percepción de ancho.

Los elementos están organizados de forma horizontal, con la parrilla dividida en dos niveles bien definidos: la sección inferior concentra el mayor volumen visual y la superior se conecta con las luces diurnas LED. Esta firma luminosa refuerza la identidad del modelo y concentra múltiples funciones (DRL e indicador de dirección) en un solo elemento, permitiendo que el resto del frente se resuelva con mayor precisión y menos interferencias visuales.

Los faros principales utilizan proyectores para luces altas y bajas, un recurso que garantiza casi un 20 % más de potencia lumínica que un sistema tradicional y, al mismo tiempo, brinda libertad para incorporar en la parte inferior una discreta apertura que ayuda a la refrigeración de los frenos y contribuye a la eficiencia aerodinámica. Otra solución audaz son las luces antiniebla auxiliares, tratadas de forma minimalista en el área del spoiler para no competir con los demás elementos.

También se destaca el parachoques de piezas múltiples, con diferentes superficies y combinaciones de colores, como negro high gloss, negro mate y color de carrocería en la versión RS tope de gama. Coronando el conjunto, el Sonic estrena la corbata actualizada de Chevrolet, más horizontal y con aplicación en negro. La opción iluminada es uno de los más de 70 accesorios pensados para el modelo.

Es en la vista lateral donde la propuesta de SUV cupé se revela por completo. La silueta en arco conduce el diseño hacia la parte trasera con una caída más pronunciada que en los utilitarios deportivos tradicionales, mientras que la sección posterior alargada diferencia al vehículo de los hatchbacks aventureros.

En el Sonic, el riel de techo funcional tiene capacidad para cargar hasta 50 kg. Las molduras que recorren toda la base del vehículo, incluyendo los pasos de rueda, refuerzan la robustez, protegen las áreas más expuestas y ayudan a transmitir la impresión de que el vehículo cuenta con más de los casi 20 cm de despeje al suelo. Las ruedas de 17 pulgadas presentan un diseño exclusivo para cada versión y pueden incorporar detalles en rojo inspirados en las ediciones Redline de Chevrolet.

En la parte trasera, el Sonic intensifica la percepción de anchura a través de una disposición transversal de los elementos. Las luces traseras LED, con construcción tridimensional, se proyectan ligeramente fuera del plano de la carrocería y forman una barra segmentada, creando una firma luminosa de carácter técnico.

El vidrio trasero más inclinado no compromete la visibilidad, mientras que la extensión del portón optimiza la capacidad del maletero. Predominan superficies amplias y limpias, respaldadas por decisiones como la ubicación de la placa en la parte inferior del parachoques y la ocultación del mecanismo de apertura del compartimento de equipaje y de la salida de escape. Todo ello evita interrupciones visuales y favorece una lectura precisa de las proporciones. El paquete aerodinámico, por su parte, ayuda a controlar el flujo de aire en la zona trasera, equilibrando eficiencia y confort acústico.

El interior presenta una volumetría propia, pensada para lograr el mejor equilibrio en la relación de espacio para los pasajeros delanteros y traseros, de pies a cabeza. El panel con líneas horizontales ayuda a ampliar visualmente la anchura del habitáculo, marcado por una atmósfera high tech. Aquí se destaca el Virtual Cockpit System de Chevrolet, que integra el panel de instrumentos digital con el sistema multimedia de conectividad avanzada.

Zonas del tablero, volante, asientos y apoyabrazos centrales y laterales cuentan con revestimientos suaves al tacto, acabados exclusivos y un nivel de sofisticación similar al de SUVs de mayor tamaño de la marca.

Un ejemplo es la tapicería premium de los asientos de múltiples densidades con una capa extra de espuma, heredada del Tracker. Esta solución ayuda a moldear mejor el cuerpo y aumenta la sensación de confort, especialmente en trayectos largos.

El volante multifunción estrena la corbata actualizada en el centro y detalles en negro brillante que rodean los comandos de acceso rápido del sistema de audio y del Chevrolet Intelligent Driving, reforzando el vínculo entre tecnología y experiencia táctil. La mayor altura al suelo y la posición de conducción elevada completan el conjunto, ofreciendo una visibilidad privilegiada y la sensación de control característica de los SUVs.

Para atraer a un nuevo perfil de consumidores para Chevrolet

El Sonic fue concebido en América del Sur y desarrollado para acompañar las nuevas necesidades del mercado local. Durante su desarrollo, el producto fue sometido a diversas clínicas con consumidores en distintas etapas del proyecto.

“El Sonic demostró ser un vehículo estratégico para Chevrolet, con potencial tanto para conquistar clientes fieles en crecimiento como para atraer a un nuevo perfil de público para la marca, algo fundamental para el plan de crecimiento de la compañía”, afirma Gustavo Aguiar, director de Marketing de GM América del Sur.

Nuevo Chevrolet Sonic.

El vehículo se destacó especialmente entre consumidores de espíritu joven, que valoran productos con diseño innovador para expresar su personalidad marcada, alineados con un estilo de vida urbano y conectado. “Para este grupo, el automóvil deja de ser solo un medio de transporte y pasa a funcionar como un código de pertenencia, en el que la silueta de SUV cupé, la actitud más imponente y la riqueza de detalles del producto asumen un rol central”, completa.

Aunque deriva de una arquitectura modular global de GM, el Sonic adopta proporciones propias —4,23 m de largo, 1,77 m de ancho y 1,53 m de alto— definidas específicamente para este proyecto, con el objetivo de convertir al inédito SUV cupé de Chevrolet en una referencia del segmento en aprovechamiento del espacio interior, ergonomía y placer de conducción.

El Sonic se ubica entre el Onix y la Tracker dentro del portafolio de Chevrolet, que pasa a ofrecer la línea más amplia de SUVs y crossovers del mercado, con varias opciones que combinan diferentes propuestas y tipos de motorización. El nuevo modelo llega para competir en el segmento de mayor crecimiento en la región.

