Chevrolet: cuando el respaldo también forma parte del vehículo

La movilidad involucra personas, familias y comunidades. Cada vehículo comparte el camino con conductores, peatones y pasajeros, por lo que la decisión de compra nunca debería reducirse únicamente al producto. Contar con el respaldo de una marca consolidada, una amplia red de concesionarios, disponibilidad de repuestos originales y servicios oficiales es un diferencial que aporta tranquilidad, confianza y seguridad a largo plazo.

"En Chevrolet entendemos que nuestro compromiso comienza mucho antes de entregar un vehículo y continúa durante toda su vida útil. Acompañamos a cada cliente con una estructura sólida, tecnología, atención especializada y una red preparada para responder cuando más se necesita", señalaron desde General Motors Uruguay.

Ese respaldo se refleja en una de las redes de concesionarios y talleres oficiales más amplias del país, con presencia en todo el territorio nacional, profesionales capacitados bajo estándares internacionales y acceso a repuestos originales que garantizan el correcto mantenimiento de cada vehículo.

La innovación también ocupa un lugar central en la propuesta de Chevrolet. La marca incorpora soluciones que mejoran la experiencia de conducción y priorizan la seguridad, como OnStar, la plataforma exclusiva de conectividad de General Motors, disponible en gran parte de su portafolio. El servicio ofrece asistencia en emergencias, respuesta automática ante accidentes, recuperación vehicular en caso de hurto, diagnóstico remoto y múltiples funcionalidades que brindan mayor tranquilidad a los usuarios. En Uruguay, OnStar ya supera los seis años de operación y conecta a más de 30.000 vehículos.

A esto se suma una de las ofertas más completas del mercado, con vehículos a combustión, eléctricos e híbridos enchufables, que permiten responder a diferentes necesidades de movilidad sin resignar calidad, innovación ni respaldo.